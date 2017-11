Černou listinu daňových rájů má mít Evropská unie v prosinci. Doplnit by ji mohly i sankce

Evropská unie by měla v prosinci odsouhlasit černou listinu daňových rájů. Uvedl to po úterním jednání ministrů financí členských zemí EU místopředseda Evropské komise pro euro, finanční stabilitu a finanční služby Valdis Dombrovskis. Státy by podle něj měly zároveň schválit i sérii opatření vůči státům, které se na seznamu ocitnou.

