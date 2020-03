Černý čtvrtek: Koronavirus srazil burzy po celém světě

Celoevropský akciový index STOXX 600 se ve čtvrtek snížil o víc než 11 procent, byl to nejprudší pokles v jeho historii. Balík cenných papírů, ve kterém jsou zastoupeny velké, střední i malé firmy ze 17 evropských zemí, se tak dostal na nejnižší úroveň od svého vzniku na konci 90. let.

Akcie zažily kvůli obavám z následků epidemie jeden z největších pádů v historii. Centrální banky zasahují, ale investory zatím nepřesvědčily, že to bude stačit.

Podobně vypadal sešup na londýnské burze. Index stovky největších firem FTSE 100 klesl o 10,87 procenta. Znamená to nejvyšší denní propad od černého pondělí 19. října 1987, kdy se akciové trhy zhroutily.

Pád urychlilo oznámení Evropské centrální banky, která se zatím na rozdíl od americké Fed či britské Bank of England neodhodlala ke snížení úrokových sazeb. Oznámila sice balíček jiných opatření , ale investoři čekali víc.

Pražská burza zaznamenala nejvýraznější propad od hospodářské krize v roce 2008. Index PX se propadl o 7,84 procenta, to je šestý největší jednodenní snížení v historii. Pokles dostal index PX na nejnižší hodnotu od července roku 2016.

Lepší to nebylo ani na burzách v Paříži (-12,28 procenta), Miláně (-16,92 procenta) či v Madridu (-14,06 procenta).

Není jich mnoho, ale některé akcie byly až do poloviny týdne vůči obavám z koronaviru imunní: výrobci konzervovaných potravin, dezinfekcí, poskytovatelé online zábavy či některé maloobchodní společnosti.

Dramatický vývoj nezastavila ani rychlá reakce centrální banky, která přislíbila napumpovat do ekonomiky několik bilionů dolarů prostřednictvím krátkodobých půjček.

Proslov měl veřejnost a investory uklidnit, účinek byl však právě opačný: „Byl to nejdražší projev všech dob,“ řekl deníku Financial Times finanční analytik Luca Paolini. „Investoři hlasují nohama (ve velkém se zbavují svých akcií - pozn. red), a já se jim vůbec nedivím.“

„Všechno se sebou souvisí a vše souvisí s koronavirem. Akcie reflektují paniku v supermarketech, kde lidé zkupují vše, co se dá,“ řekl ve Financial Times analytik Jim Paulsen.

Investoři se také přiklánějí ke zlatu, které je bráno jako „bezpečný přístav“ v dobách nejistoty. „Zlato je částí investorů stále považováno za aktivum, které je imunní vůči krizím a zachovává si hodnotu, i když se svět řítí do zkázy. A opravdu, v dobách větších turbulencí (války, finanční krize, ropné šoky) cena zlata zpravidla roste. Investoři v takových případech přesouvají peníze především do bezpečných dluhopisů, ale a v určité míře i do zlata,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ekonom společnosti Partners Martin Mašát.