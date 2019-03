Češi založili firmu, která jim vydělává na brexitu. Pomáhají Britům vyřizovat potřebné doklady

Pro někoho je blížící se odchod Velké Británie z Evropské unie pohroma, pro jiného naopak krok správním směrem. A pro dvojici českých podnikatelů bylo rozhodnutí o brexitu prostě další příležitostí k byznysu. Jejich firma totiž pomáhá Britům žijícím v Česku vyřídit všechny doklady, které budou jako občané zemí mimo Evropskou unii potřebovat. Britů usazujících se v Praze v posledních letech přibývá. Zájem o tyto služby je proto velký. Praha 17:20 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi vydělávají na brexitu | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

„Kvůli brexitu si musíte vyřídit zdravotní pojištění a musíte požádat o přechodný nebo trvalý pobyt. Není to žádný velký problém, když to uděláte teď. Problém by to ale mohl být, kdybyste to začal vyřizovat až po brexitu. My jsme se obrátili na Jana, který mi pomohl získat povolení k přechodnému pobytu, registroval mi auto a pomohl vyměnit pas. No a teď žijeme tady, je to krásná země,“ popisoval Philip - finanční poradce z Velké Británie, který už rok a půl žije se svojí českou přítelkyní v Praze.

Češi vydělávají na brexitu. Příspěvek připravila Zdeňka Trachtová

Když Britové v červnu 2016 rozhodli o odchodu země z Evropské unie, byl rozzlobený. Po příchodu do Česka ale hned začal vyřizovat náležitosti, které země Evropské unie vyžadují po občanech třetích zemí. Obrátil se proto na firmu Move to Prague - stejně jako řada dalších Britů.

„My jsme měli takové dvě hlavní vlny, kdy se zájem Britů zvedl. První byla hned po Brexitu, po tom referendu, protože nikdo nevěděl, co to vlastně je, co se bude dít, takže spousta lidí nás tehdy kontaktovala ohledně toho, co mají dělat. Pak se to třeba na rok uklidnilo. A teď zase se na nás spousta lidí obrací s tím, že jsou velmi vystresovaní, kvůli tomu, že brexit bude za měsíc, za dva a oni nevědí, co mají dělat, jestli tady budou moct zůstat, mají tady partnery, děti, práci a nevědí, co bude,“ vysvětloval spoluzakladatel firmy Jan Kalina.

Move to Prague

Zaměstnanci startupu Move to Prague svým klientům pomáhají s papírováním, hledáním bydlení, a když je potřeba, tak je i přímo doprovázejí na úřady.

„Potřebují vyřídit povolení k pobytu - přechodný pobyt nebo trvalý pobyt, pokud tady bydlí víc než pět let. Pro občany EU to není zákonem dané, takže to nemusí řešit. Jediný, kdo to řeší, jsou občané EU, kteří si tady chtějí vzít půjčku nebo hypotéku. Teď to začali řešit právě Britové kvůli Brexitu,“ ilustrovala druhá spoluzakladatelka firmy Daria Somová.

Britů v Česku dlouhodobě přibývá, což potvrzují i statistiky ministerstva vnitra. Počty žádostí britských občanů o přechodný i trvalý pobyt v posledních letech postupně rostou. Například zatímco v roce 2013 žádalo o přechodný pobyt v Česku sedmdesát Britů, loni jich bylo přes 240. Celkem má v současnosti v Česku trvalý pobyt přes dva tisíce Britů, a dalších bezmála pět tisíc tu žije přechodně. A přibývá i Britů, kteří se chtějí stát přímo občanem České republiky.

„V posledních letech počet žádostí britských občanů o české občanství stoupá. Zatímco v roce 2015 jich bylo jen pět, v roce 2016 jich bylo už 19 a v posledních dvou letech je jich každý rok kolem čtyřiceti,“ dodal mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Británie má vystoupit z Evropské unie na konci března. Do 12. března britský parlament rozhodne, jestli země podepíše dohodu o vystoupení z unie, anebo jestli nastane takzvaný tvrdý brexit.