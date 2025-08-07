Češi dál utrácí. Maloobchodní tržby v červnu meziročně stouply o 4,5 procenta
Maloobchodní tržby v ČR v červnu meziročně stouply o 4,5 procenta, tedy podobně jako v květnu, kdy se podle revidovaných dat zvýšily o 4,6 procenta. K nárůstu pomohl podle ve čtvrtek zveřejněných informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) prodej pohonných hmot a zboží na internetu. Trh ale očekával vyšší růst tržeb, přesto výsledek analytici hodnotí kladně, oceňují ochotu lidí utrácet a věří v podobný vývoj i v dalších měsících.
Naopak to, že šetří firmy, se podle nich podepsalo na zpomalení meziročního růstu tržeb za služby v letošním druhém čtvrtletí. Podle ČSÚ stouply o 2,3 procenta, zatímco v prvním kvartále po revizi vzrostly o 3,1 procenta. V meziměsíčním srovnání obchodníci v červnu utržili bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel o 0,3 procenta více a tržby ve službách se na jaře mezičtvrtletně zvýšily po očištění o sezonní vlivy o 0,2 procenta.
Meziročně se v maloobchodě podle statistiků zvýšily o 11,3 procenta tržby za pohonné hmoty, o 5,5 procenta stouply za nepotravinářské zboží a o 0,8 procenta za potraviny. Zhruba o desetinu vyšší tržby než před rokem pak měly internetové a zásilkové obchody.
Hlavní ekonom společnosti Generali Investments CEE Radomír Jáč ale upozornil, že s výjimkou tržeb za potraviny, které se po květnovém poklesu vrátily k růstu, v ostatních zmíněných segmentech nárůst zpomalil. „I tak ale hodnotíme výsledek za červen jako solidní,“ řekl.
Nálada nad průměrem
Analytici původně čekali, že červnové maloobchodní tržby meziročně vzrostou o 4,9 procenta. Zveřejněný výsledek přesto podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila ukazuje, že Češi přestávají spořit na horší časy, jak činili v předchozích několika letech.
„Návrat českých spotřebitelů do obchodů utěšeně pokračuje. Navzdory geopolitickým otřesům se jejich ekonomická nálada drží nad dlouhodobým průměrem, reálné mzdy rostou a nezaměstnanost zůstává nejnižší v rámci Evropské unie,“ sdělil.
Pozitivně by se maloobchodní tržby mohly podle analytiků vyvíjet i nadále, riziko vidí kvůli situaci v průmyslu jen v případnému růstu nezaměstnanosti.
Dočasným zakolísáním by pak podle analytiků mohl být červnový meziměsíční pokles tržeb za služby o 0,2 procenta. „Tato slabší dynamika navázala na prakticky stagnující vývoj z předchozího měsíce. Přesto však aktuální ekonomický sentiment naznačuje, že by se mohlo jednat jen o dočasné zakolísání,“ řekl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
K meziročnímu růstu tržeb za služby za celé druhé čtvrtletí podle ČSÚ přispěly zejména informační a komunikační činnosti, kde tržby narostly o 3,7 procenta. V profesních, vědeckých a technických činnostech se tržby zvýšily o tři procenta, v ubytování, stravování a pohostinství o 2,7 procenta, v dopravě a skladování o 2,5 procenta a tržby související s nemovitostmi byly o 0,1 procenta vyšší než před rokem. Pouze tržby za administrativní a podpůrné činnosti stagnovaly.
Růst tržeb ve většině sekcí ale zpomalil, pouze v ubytování, stravování a pohostinství se vrátily k růstu. Důvodem zmíněného zpomalení tržeb je podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška ve velké míře i to, že firmy šetří.