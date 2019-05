Každý pátý Čech má hypotéku, zájem ale klesá – na vině jsou přísnější pravidla i ceny nemovitostí

Zájem o hypotéky v Česku v posledních letech klesá. Vyplývá to z letošního průzkumu společnosti SC&C pro Českou bankovní asociaci. Přesto má úvěr na bydlení každý pátý dospělý Čech. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie se Česko v podílu vlastnického bydlení drží vysoko nad průměrem evropské osmadvacítky. Praha 8:50 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hypotéka na bydlení (ilustrační foto) | Foto: Nattanan Kanchanaprat | Zdroj: Pixabay

Závazek třeba i na víc než dvacet let, který vyžaduje každý měsíc řádné splácení. Hypotéka je ale pro většinu lidí stále nejsnadnější cestou k vlastnímu bydlení. Podle dat společnosti SC&C ji má každý pátý dospělý Čech. Jde tedy zhruba o 1,5 milionu lidí.

Úvěry na bydlení jsou v Česku oblíbené i proto, že se Češi během života málo stěhují kvůli práci, říká Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C.

„Častěji považují za investici hlavně to, že si zajistí na stáří svůj vlastní byt nebo dům, což souvisí s další věcí - my nejsme zvyklí na mobilitu za prací, nejsme zvyklí na mobilitu obecně. To znamená, my se nechceme nikam hýbat a z toho důvodu, pokud chcete zůstat v místě, ve kterém žijete celý život, tak proč byste žili v nájmu, když můžete žít ve svém, si ti lidé zdůvodní,“ vysvětluje Jana Hamanová

Přísnější pravidla

Jenže od loňského října, kdy Česká národní banka zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték a lidé musí mít naspořeno minimálně dvacet procent z celkové ceny nemovitosti, zájem o hypotéky klesá.

Roli ale hrají i rostoucí ceny nemovitostí. Ty jsou podle České národní banky letos nadhodnocené o 15 procent, loni to bylo o 10.

Podle hlavního poradce České bankovní asociace Vladimíra Staňury bude nově sjednaných hypoték na trhu i dál ubývat. To dokládají i čísla Ministerstva pro místní rozvoj - Češi si během letošního prvního čtvrtletí sjednali 16 tisíc hypoték a napůjčovali si necelých 35 miliard korun. Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím je to zhruba o třetinu méně.

„Já si myslím, že to bude pokračovat dál. Prostým násobením dojdeme k číslu nějakých 140 miliard, já si myslím, že to bude víc, že letošní rok bude silnější, protože vždycky je začátek roku poměrně slabý. Pořád jsme poměrně výrazně pod těmi předešlými lety - 2015, 2016, 2017," uvádí Vladimír Staňura.

Dobrá platební morálka

Celkem mají tuzemské domácnosti na hypotékách rozpůjčováno 1,2 bilionu korun. Úvěr si berou nejčastěji na jeden až dva miliony korun s tím, že jej plánují splácet víc než 20 let. A to se jim v naprosté většině případů daří - podle dat České bankovní asociace je podíl problémových hypoték jen něco málo přes jedno procento.

To je hluboko pod průměrem Evropské unie, který přesahuje 4 procenta. Co nejčastěji ohrožuje splácení hypoték, doplňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

„Největší riziko představuje dlouhodobá nemoc nebo ztráta zaměstnání. Rozvod jako riziko nevnímáme, jde spíš o dočasné ohrožení a banka k tomu přistupuje vstřícně,“ říká Madle.

S tím souhlasí i mluvčí České spořitelny Filip Hrubý a dodává, kolik klientů nezvládá splácet svoji hypotéku.

„Platební morálka klientů České spořitelny, kteří splácejí hypotéku, je skutečně velice dobrá. Ze zhruba 200 000 hypoték, které máme v portfoliu, registrujeme nesplácení pouze zhruba u 350 klientů,“ dodává Filip Hrubý za Českou spořitelnu.

Dál zatím bez změn

Měsíční splátka hypotéky může být od října 2018 maximálně 45 procent čistého příjmu. Centrální banka na svém posledním zasedání uvažovala i o zvýšení tohoto limitu na 50 procent. Zatím k němu ale nedojde.

„Po určité delší debatě jsme usoudili, že je příliš brzy měnit ten stávající stav, kdy se ještě nedá úplně vyhodnotit působení na datech za období, řekněme, alespoň půl roku, protože to platí od října minulého roku. Bylo by podle většinového názoru bankovní rady unáhlené to měnit a i tak by ta změna byla malá,“ uvedl guvernér Jiří Rusnok.

Guvernér ale na základě předběžných dat míní, že se přísnější pravidla osvědčila. Banky už půjčují jen lidem, o kterých s jistotou ví, že budou své závazky splácet. Regulace navíc podle Rusnoka také zklidnila přehřívající se realitní trh.