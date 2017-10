Češi loni utopili v hazardu 40 miliard korun. Závislých jsou desítky tisíc lidí

Mlékárny, omezte vývoz másla, lidé, nekupujte ho do zásoby, vyzval šéf potravinářské komory

Prezident potravinářské komory Toman vyzval mlékárny, aby omezily vývoz másla do zahraničí. České mlékárny by se měly soustředit na tuzemský trh. Vyzval i spotřebitele, aby máslo nekupovali do zásoby.