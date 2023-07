Češi platí bezhotovostně stále raději. Některé obchodníky však odrazují poplatky za transakce

Hodinkami, telefonem nebo platební kartou. Takovým způsobem platí Češi čím dál raději. Podle bank, které Český rozhlas oslovil, se objem bezkontaktních plateb v červnu meziročně zvýšil o jednotky i desítky procent. Přesto se ale někteří obchodníci platebním terminálům brání a to kvůli poplatkům nebo špatnému signálu. Praha 7:00 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některým obchodníkům vadí poplatky bankám za bezhotovostní transakce (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Rád platím platební kartou. Využívám to asi z 80 až 90 procent, protože o tom pak mám hezký přehled v internetovém bankovnictví a vím, za co utrácím.“ „Platím radši kartou, respektive telefonem, protože ho mam vždycky u sebe a je to jednodušší.“ „Raději platím kartou, protože je to jednodušší.“ Takto odpovídali kolemjdoucí v centru Prahy na otázku, zda platí raději platební kartou nebo hotovostí.

Bezkontaktní platba je mezi Čechy stále oblíbenější. A to přesto, že se poslední dobou častěji mluví o neochotě některých obchodníků přijímat platební karty.

Oblibu Čechů platit bezkontaktně potvrzují i banky, které Český rozhlas oslovil. Ty evidovaly v červnu meziroční nárůst objemů takových plateb u obchodníků v jednotkách i desítkách procent. Například banka ČSOB zaznamenala dvacetiprocentní nárůst.

„Průměrná výše transakce klesá i navzdory velké inflaci. To znamená, klienti častěji používají svoji platební kartu i pro „mikro platby“, a to především díky digitalizaci karet v mobilu,“ vysvětluje mluvčí banky Pavla Kuklová.

Čím dál větší zájem mají Češi i o platbu chytrými hodinkami nebo mobilním telefonem, říká mluvčí banky Moneta Zuzana Filipová.

„V průběhu uplynulých 12 měsíců vzrostl počet lidí, kteří si do svého mobilu nebo chytrých hodinek přidali digitální sken své platební karty MONETA Money Bank o 54 procent,“ dodává Filipová.

Zájem o bezkontaktní platbu přetrvává podle Komerční banky i mezi hoteliéry a restauratéry. Například v roce 2021 pronajala banka podle mluvčího Michala Teubnera obchodníkům pět tisíc nových terminálů.

„O rok později to již bylo o 1700 provozoven více a v letošním roce v tomto segmentu naleznete platební terminály od naší společnosti na více jak 7500 hotelu, penzionů a restaurací,“ popisuje Teubner.

Neochota obchodníků?

Přestože obliba platit kartou mezi lidmi stoupá, její majitelé s ní ale nezaplatí všude. Třeba na hudebním festivalu Beats for Love, který minulý týden roztančil 150 tisíc lidí v ostravských Dolních Vítkovic.

Návštěvníci tam museli ve většině ze 150 stánků platit pouze v hotovosti. Před některými bankomaty se proto tvořily dlouhé fronty.

„Náklady na zavedení bezkontaktních plateb se pohybují v našem případě ve výši jednotkách milionů korun. Pro festival našeho rozměru by to byl obrovský náklad. Radši za to zaplatíme skvělého headlinera, který lidi pobaví více,“ vysvětluje ředitel festivalu Kamil Rudolf, proč dává přednost zaplacením vystupujících hvězd, než pohodlí zákazníků při placení.

Platit kartou nejde ani na řadě jiných míst. Bezhotovostní platby nepřijímají třeba tři kempy z pěti na oblíbené vodácké trase z Vyššího Brodu do Českého Krumlova, které Český Rozhlas oslovil.

Provozovatelé nechtějí platit za transakce bankám poplatky nebo mají v místě špatný signál. Zbývající dva kempy si ale terminály chválí. Kartou podle nich platí denně až polovina zákazníků.