Češi si sjednávali stavební spoření méně než loni. Počet nových smluv za pololetí klesl o 2,3 procenta
Stavební spořitelny uzavřely v prvním pololetí 187 191 nových smluv o stavebním spoření. Proti stejnému období loňského roku se jejich počet snížil o 2,3 procenta. Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv o spoření byla 799 700 korun, meziročně klesla o 6,5 procenta. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. Vyplývá to z aktuálních statistik, které zveřejnilo ministerstvo financí.
Za samotné druhé čtvrtletí spořitelny uzavřely 87 127 nových smluv o spoření, meziroční pokles byl obdobný jako v prvním kvartálu. Průměrná cílová částka se ale ve druhém čtvrtletí zvýšila, když na konci prvního čtvrtletí činila 787 400 korun.
Celkový počet smluv o stavebním spoření byl ke konci června 2,6 milionu, od konce loňského roku se snížil zhruba o 102 tisíc. Vyplacená státní podpora za první pololetí dosáhla 1,7 miliardy korun. Loni za celý rok vyplatil stát na podpoře stavebního spoření 3,8 miliardy korun.
Výrazný meziroční pokles způsobilo snížení podpory na polovinu z dřívějších maximálně 2000 korun na uzavřenou smlouvu ročně.
Celkový počet úvěrů ze stavebního spoření i překlenovacích úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami se od konce roku 2024 snížil zhruba o 7200 na 440 283, což je nejnižší hodnota za posledních deset let.
Objem poskytnutých úvěrů naopak od začátku roku vzrostl o 4,4 miliardy korun na 356,6 miliardy korun. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce dosáhl na konci června 124,6 procenta, od začátku roku se zvýšil o 6,6 procentního bodu.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Na českém trhu působí pět stavebních spořitelen.