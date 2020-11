HDP klesne i příští rok, ukazuje alternativní scénář centrální banky. Druhá vlna podle něj může být horší

Podle alternativního scénáře vývoje české ekonomiky, který počítá s horším průběhem druhé vlny pandemie a déletrvajícími opatřeními, klesne hrubý domácí produkt i příští rok, a to o 2,7 procenta. Vyplývá to ze Zprávy o inflaci, kterou v pátek zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Letos by podle tohoto scénáře ekonomika klesla o 7,9 procenta. Na druhou stranu v roce 2022 by mohla stoupnout až o 6,4 procenta.

Praha 12:17 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít