Koruna je nejsilnější od března 2013, nákupy v zahraničí zlevní

Koruna je nejsilnější od března 2013. Během středečního obchodování prolomila hranici 25 korun a 50 haléřů za euro. Obchodování na burze končila na úrovni 25,47 korun za euro. K dolaru posílila na 21,61 Kč/USD. Pro Čechy, kteří plánují nakupovat vánoční dárky v cizině nebo na zahraničních e-shopech je to dobrá zpráva - zboží pro ně bude o něco levnější. Praha 18:09 22. listopadu 2017

Česká koruna neustále posiluje. Podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala českou měnu posílil výrok guvernéra České národní banky, Jiřího Rusnoka, týkající se úrokových sazeb.

„Rostou šance na zvýšení úrokových sazeb už v prosinci. To naznačil guvernér Rusnok v posledních dnech, když řekl, že vidí šance na zvýšení úrokových sazeb padesát na padesát na prosincovém zasedání bankovní rady. To láká nové investory i nové spekulanty, kteří očekávají vyšší atraktivitu české koruny díky vyšším úrokovým sazbám,“ uvedl pro Radiožurnál Marek Dřímal.

Dalším důvodem je podle analytika ČSOB Petra Dufka to, že koruna je pro investory velmi atraktivní. Pokud tedy hledají, kam své peníze uložit, tak právě koruna je ve srovnání s eurem dobrou alternativou.

Koruna se kolem hranice 25,50 za euro pohybovala delší dobu. Přiblížila se k ní za poslední měsíc hned několikrát. Za sedm měsíců od ukončení devizových intervencí tak posílila koruna vůči euru o korunu a 50 haléřů.

Česká koruna ve středu navíc zpevnila i vůči americkému dolaru o 12 haléřů na 21 korun a 64 haléřů. Od poloviny letošního roku koruna vůči dolaru posílila o skoro o 17 procent. Velkou zásluhu na tom ale má hlavně posilování eura vůči americké měně.

Kdyby koruna dále vůči dolaru posilovala, mohlo by to znamenat zlevňování pohonných hmot. Tato rovnice by ale platila, pokud by cena ropy nerostla. Jenže barel ropy Brent se nyní obchoduje za ceny přes 60 dolarů, zatímco ještě v polovině června byl na 45 dolarech. Posilující koruna tak spíše pomáhá tlumit zdražování benzinu a nafty.

Jestli jde o dlouhodobý trend a koruna bude v následujících týdnech a měsících dále zpevňovat, záleží podle Petra Dufka z ČSOB na tom, zda budou dál stoupat i úrokové sazby.

„Bude hodně záležet na České národní bance, která začala mluvit o tom, že začne zvyšovat úrokové sazby možná ještě v letošním roce. Pokud by tak ČNB učinila, tak je dost pravděpodobné, že atraktivita koruny ještě vzroste a my uvidíme ještě nová maxima. Nemělo by nás moc překvapit, pokud by se koruna přiblížila hranici 25 korun za euro, což je hodnota, na které už kdysi dávno byla, jen jsme na to poněkud zapomněli,“ vysvětluje Dufek.

Pro české spotřebitele znamená silnější měna jednoznačně dobrou zprávu. Čím silnější je koruna, tím levnější jsou nákupy v zahraničí. Zatímco cen zboží v českých obchodech se posilování koruny nedotkne hned, obchodníci mají totiž sklady plné zboží nakoupené za jiný kurz, na zahraničních e-shopech je situace jiná.

Tam Češi nakoupí levněji už teď. Zájezdů se ale zlevňování podle ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří, Terezy Pickové nedotkne.

„Cestovní kanceláře hlásí v destinacích navýšení cen, takže byť je kurz příznivý, my spíše očekáváme, že ten vývoj umožní, aby ceny zájezdů i pro tu další sezonu zůstaly na stejné úrovni, na které byly v letošním roce. Důvodem je zejména navyšování cen ubytování v poptávaných destinacích, kterými v letošním roce bylo zejména Španělsko a Řecko,“ dodává Picková.

Levnější budou pro Čechy ale útraty za hranicemi. Aktuálně třeba na vánočních trzích v Německu nebo Rakousku.