Tuzemská ekonomika se loni propadla o 5,6 procenta. HDP klesl nejvýrazněji od vzniku Česka

Česká ekonomika se v loňském roce propadla o 5,6 procenta, potvrdil ve čtvrtek Český statistický úřad. Hrubý domácí produkt tak klesl nejvýrazněji od vzniku samostatné České republiky. Předtím šest let rostl. Veřejné finance se pak loni dostaly do schodku 6,2 procenta HDP. V roce 2019 přitom vykázaly veřejné finance přebytek 0,3 procenta HDP. Loňský rok výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Aktualizujeme Praha 9:44 1. dubna 2021

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se HDP meziročně snížil o 4,8 procenta, ve srovnání se třetím čtvrtletím ale stoupl o 0,6 procenta.

Proti předchozímu odhadu ze začátku března statistici mírně upravili meziroční změnu ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí, celoroční výsledek zůstal beze změny.

„Domácnostem v loňském roce vzrostly celkové příjmy o 2,8 procenta. Naopak jejich výdaje poklesly o 2,9 procenta, a to zejména v souvislosti s přijatými protiepidemickými opatřeními,“ uvedl ředitel odboru národních účtů Českého statistického úřadu Vladimír Kermiet.

Míra úspor domácností tak byla loni na rekordní úrovni. „Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla hodnoty 23,3 procenta, což je téměř dvojnásobek průměru za historii měření,“ dodal Kermiet.

Deficit veřejných financí



Celkový veřejný dluh loni podle údajů Českého statistického úřadu stoupl na 38,1 procenta HDP z 30,3 procenta v roce 2019.

Podle pravidel EU za standardních podmínek by se neměly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři procenta HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 procent HDP.

Zveřejněné číslo je součástí notifikace vládního deficitu a dluhu, které předkládá Evropské komisi každá členská země EU dvakrát za rok.