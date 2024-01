Hlavním problémem Česka není zadlužení. Ze škrtů budoucnost nevykvete, upozorňuje sociolog Biler

Vláda se snaží přesvědčit občany, že rok 2024 bude rokem naděje, a doufá, že začnou opět růst mzdy a skončí neustálé zdražování. Průzkumy ale v poslední době ukazují značnou nespokojenost občanů s ekonomikou i politikou. „Vláda si jako svou jedinou prioritu vymyslela konsolidaci veřejných financí, podle mě se to ale míjí s reálnými problémy země a tím, co občané považují za své problémy,“ řekl pro Český rozhlas Plus sociolog Stanislav Biler. Praha 19:10 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biler kritizuje, že v Česku neexistuje žádná skutečná aktivita směřující ke zlepšení kvality života v regionech | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Pokud jde o míru zadlužení, je na tom prý Česko ve srovnání s ostatními evropskými státy dobře. „Vláda veškerou energii vrhla na řešení této věci a je třeba se ptát, zda ji nemohla vrhnout na něco jiného, co by Česko posunulo dál a přineslo možná daleko větší příjmy, než když teď něco proškrtáme. Z toho nám žádná budoucnost nevykvete,“ podotýká.

Premiér a ministr financí navíc podle Bilera řeší problém, který sami vytvořili, když v minulém volebním období ODS spolu s ANO a SPD prosadila zrušení superhrubé mzdy, což snížilo daňové příjmy státu.

„Dva roky to řeší a lidi to stejně nezajímá. Kdyby hned na začátku přiznali chybu a zvedli daně, tak na to za rok všichni zapomenou. Místo toho se řeší, jestli bude dost peněz na školství nebo zdravotnictví. To občané vnímají jako větší problém než konkrétní výši daně,“ poznamenává.

Přitom právě investice do školství by v budoucnu mohly státu přinést vyšší příjmy a posunout ekonomiku na novou úroveň. „Když ale máte jako prioritu škudlení, tak sice o něco málo snížíte deficit, ale do budoucna z toho nic nemáte. A společnost na tom pouze prodělá,“ dodává sociolog.

Blbá nálada

Mimo školství by se vláda podle Bilera měla zaměřit na investice do železnic a budování vysokorychlostních tratí, o nichž se desítky let mluví, ale s jejich stavbou se ještě nezačalo. Česko prý také má velký deficit v investicích do obnovitelných zdrojů energie a zaostává tak za Evropou.

„V zemi, kde všichni brblají, že se jim nežije dobře, tak se dobře nežije, protože to není úplně příjemná atmosféra. Lidé brblají prostě proto, že chodí do obchodů a všechno je dražší a jejich peněženky tenčí,“ konstatuje.

Zároveň kritizuje, že v Česku neexistuje žádná skutečná aktivita směřující ke zlepšení kvality života v regionech, které se bez pomoci státu neobejdou. „Když si tam přečtou nějaký žebříček, že se u nich žije nejhůř na světě a měli by se ideálně odstěhovat, tak to jim určitě nepomůže,“ dodává.

Biler upozorňuje na případ Jesenicka, kterému se věnoval v sérii reportáží pro server A2larm: „Na konci roku se místní mohli dozvědět, že na Hanušovicku zavírá ordinaci poslední zubař, na Javornicku zase není pediatr, který by do péče přijal dítě. To jsou pro malé municipality neřešitelné věci. Centrální vládu máme od toho, aby to dělala. Zajistit péči mají zdravotní pojišťovny, ale ten systém evidentně nefunguje,“ uzavírá.

