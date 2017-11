Česká ekonomika rostla i ve třetím čtvrtletí. Lidé, firmy i stát více utrácejí

Český statistický úřad v úterý zveřejnil jedno z nejočekávanějších čísel - údaje o výkonu ekonomiky ve třetím čtvrtletí. A stejně jako v předchozích obdobích, i od července do září hrubý domácí produkt výrazně rostl - meziročně přidal pět procent. Virtuální číslo navíc čím dál víc lidí pociťuje i ve svých peněženkách. Praha 11:00 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká dvacetikoruna | Foto: CC BY-SA 2.0, Ryan Poplin

Číslo je teprve takzvaný první odhad statistického úřadu. Zásadně se ale nejspíš nezmění, obvykle se zpřesňuje jen o desetiny procentního bodu. Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že růst bude skutečně i po potvrzení čísel masivní.

Firmám se daří prodávat své zboží, mají dost odvahy i peněz na další investice. Nezaměstnanost je nízká, rostou mzdy, mnohde i o víc než deset procent. Proto také víc utrácejí domácnosti.

„Růst HDP nám velmi zjednodušeně signalizuje, že lidé, firmy, ale i stát utrácejí více než dříve. U lidí to ukazuje na pozitivní vnímání jejich finanční situace – dovolí si více utrácet nebo se zadlužovat, což je dáno důvěrou ve schopnost své dluhy nejen nyní, ale hlavně v budoucnu v klidu splácet. Je to vidět třeba na trhu nemovitostí, kde poptávka výrazně převažuje nabídku,“ připomíná například Lukáš Kaňok, finanční analytik internetového srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

Centrální banka by v reakci na silný růst ekonomiky reagovat mohla opět přemýšlet o zvyšování úrokových sazeb. Analytik Patria finance Jan Bureš v úterý ale řekl, že aktuální údaj o vývoji HDP k tomu centrální banku zatím netlačí. Může s tím počkat až na příští rok, kdy by měl růst dál pokračovat. Očekává to například analytik Komerční banky Viktor Zeisel.

„Silná domácí poptávka, zejména investiční aktivita, příliv prostředků z fondů Evropské unie zaručí, že i v příštím roce domácí ekonomika poroste svižně nad průměrem eurozóny a EU.“

Nejčastěji se odhady růstu ekonomiky v roce 2018 pohybují mezi třemi a čtyřmi procenty.

Od čísel o vývoji hrubého domácího produktu se odvíjí a může odvíjet mnoho různých rozhodnutí. Je to například důležitý údaj pro ratingové agentury, které posuzují stabilitu a rozvoj jednotlivých zemí. O ratingy se pak opírají například úvahy investorů, kteří kupují dluhopisy státu, a také k tomu přihlíží obchodníci na devizových trzích.