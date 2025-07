Česká finanční gramotnost se mírně zlepšuje. Znalosti mladé generace jsou ale stále nejslabší

Finanční gramotnost Čechů se podle průzkumu České bankovní asociace za poslední rok mírně zlepšila. Nejlépe jsou na tom v tomto směru lidé starší 50 let a ti s vyšším vzděláním. Meziročně zaznamenali největší zlepšení mladí lidé ve věku 18–34 let. I tak jsou ale jejich znalosti v oblasti finanční gramotnosti stále nejslabší. „Když s tím nepřijdou do styku ve škole, tak se to učí za běhu,“ tvrdí ředitelka společnosti ČBA EDUCA Zdeňka Hildová. Rozhovor Praha 15:43 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mohla byste krátce nastínit, jak se měří úroveň finanční gramotnosti? Jaké otázky jste v průzkumu kladli?

Je to série jedenácti dotazů, které poslední čtyři roky klademe, ty otázky jsou stále stejné.

Jsou tam otázky ohledně úvěrů, jestli si respondenti dokážou představit, jestli je výhodnější nějaká měsíční sazba, nebo jiná roční, co to je investiční trojúhelník, otázky na investování obecně, jak se spoří na důchod, jak vypadá třeba finanční arbitr a co řeší. To jsou takové ty dílčí věci, které by měl každý ve své podstatě alespoň trošku znát.

A ukazuje se, že každý je nezná. Ani ve své podstatě. Vy vypočítáváte celkový index finanční gramotnosti. Ten je v letošním průzkumu 57 bodů, což je o jeden bod více, než loni. Takže nepatrné zlepšení. Co tenhle index ukazuje a jak se vlastně počítá?

Jsou tam různé váhy otázek. To znamená, že lehčí otázky mají menší váhu, těžší otázky větší váhu.

A my se ptáme reprezentačního vzorku, to znamená vlastně celé České republiky tak, abychom zjistili, jaké vědomosti v populaci jsou. Ono se to zdá, že ten jeden procentní bod je málo, ale tím, že je to vážený průměr mezi jedenácti otázkami, tak se dá říct, že to je opravdu zlepšení, že to není nějaká statistická chyba.

A my jsme rádi, že se to po těch třech letech nějakým způsobem posunulo, že i ta cílová skupina 18–34 poskočila o pět procentních bodů, což je hodně. Ano, z 50 vzrostla na 55, ale pořád je to výrazný skok.

Připisujeme to tomu, že za bankovní sektor a Českou bankovní asociaci za posledních pět let hodně investujeme do mládeže, do dětí a jejich proškolování v rámci všech takových těch projektů finanční gramotnosti, jsou tu i nové portály, které vznikly pro učitele i pro děti. Takže vidíme, že v letošním roce konečně trošku sklízíme ovoce.

Říkáte, že hlavně u mladé generace se ten výsledek zlepšil. Na druhé straně, stále je nejhorší. Čím to je?

Ono je to tak, že mladí lidé sice mají digitální návyky, znalosti a podobně, ale finanční gramotnost vyžaduje určitou disciplínu, určité plánování, finanční plán, rozpočty a tak dále.

A když s tím nepřijdou do styku ve škole, tak se to učí za běhu. Je vidět, že ty starší generace pak mají výhodu, že už se s tím setkali. S úvěry, s půjčkami, se spořením, setkali se s tím, co se vlastně řeší, museli se rozhodovat. A starší generace také má kritické myšlení, což ta mladší nemá a je i důvěřivější.

Ve kterých oblastech finanční gramotnosti má česká populace největší rezervy? Kde byly ty výsledky nejhorší?

Nejhorší výsledky jsou v investicích, ve spoření a v půjčkách. A já bych řekla, že spoření s investováním jdou ruku v ruce.

Za posledních pár let totiž klesly úrokové sazby na spořicím účtu. Spořicí účet byl velmi jednoduchý produkt a princip. Budu odkládat peníze na spořicí účet, tam se mi to zhodnocuje, to bylo jednoduché, to zvládl relativně každý.

A najednou se zvýšila inflace, a i když se jí podařilo zkrotit, ty procenta na spořicích účtech jdou stále dolů. Takže teď všichni musí přemýšlet, co s tím budou dělat. A investice až tak jednoduchý produkt nejsou, je potřeba si ho nastudovat.

Existuje nějaké mezinárodní srovnání? Vy jste vypočítali, že ten český index je aktuálně 57 bodů. Jak se to dá srovnat s jinými evropskými státy?

Na to asi budeme znát odpověď během podzimu nebo zimy. OECD dělala průzkum napříč státy, ale na ten si ještě počkáme. Obecně lze říct, že na tom budou dobře státy, ve kterých mají pravidelnou výuku finanční gramotnosti.

Severské státy ji třeba vyučující jako samostatný předmět. A to je přesně to, kam bychom rádi dospěli. Abychom o tom tady vůbec začali přemýšlet tímhle způsobem. Teď je to na každém řediteli, jestli finanční gramotnost zařadí do výuky a jakým způsobem.

Pokud by to třeba bylo součástí matematiky a pravidelně se to ve výuce objevovalo, tak ty děti naučíme daleko víc, než teď. Když přijdou naši odborníci do škol, jsou kolikrát první, kdo tam o tom tématu mluví.