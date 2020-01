České koruně se daří. Poprvé od dubna 2018 prolomila hranici 25 korun a 30 haléřů za euro

Aktuální kurz koruny vůči euru se drží na 25 korunách a 25 haléřích. To znamená, že česká měna je nejsilnější za poslední téměř dva roky. Posiluje ale i vůči dolaru, momentální kurz činí 22 korun 69 haléřů. Tím, proč se české koruně tak daří, si nejsou ekonomové úplně jistí. Praha 17:20 7. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom Michal Skořepa doporučuje měnit eura až těsně před dovolenou, když máme jistotu, že peníze využijeme. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Samozřejmě koruna těží z toho, že v tuhle chvíli je trh více optimisticky naladěn a skutečně se věří, že tuzemská ekonomika i ekonomika světová se v letošním roce bude vyvíjet příznivěji. Ale i přesto je do jisté míry současný vývoj překvapující,“ vysvětlil pro Český rozhlas Plus Ivan Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Posílení koruny znamená, že je pro Čechy v zahraničí momentálně o něco levněji. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa však říká, že ani tak Češi výrazné částky za hranicemi neušetří. „Myslím si, že spekulovat o změně kurzu nemá velký smysl a že měnit si eura je vždycky lepší těsně před dovolenou, když už máme jistotu, že ty peníze skutečně využijeme. Změny kurzu mohou být na obě strany krátkodobé, předpovídat v horizontu několika týdnů nějaké výrazné změny kurzu je velice obtížné,“ řekl Skořepa.

Kurz koruny ovlivňuje vícero faktorů - od politického dění ve světě až po ekonomické nálady a vývoje jednotlivých ekonomik v Evropě. Odhadovat, jak se koruně bude dařit v letošním roce, tak příliš mnoho ekonomů nechce. Přesto si někteří myslí, že v letošním roce by neměla nijak dál výrazněji posilovat a mohla by se držet nad hranicí 25 korun za euro.

Bankovní rada České národní banky by měla na začátku února poprvé řešit úrokové sazby. Podle ekonoma Michala Skořepa by kurz koruny mohl rozhodování bankéřů kurz koruny poměrně výrazně ovlivnit.

„Pokud bude koruna dál mírně posilovat nebo se alespoň udrží na stávající hranici, bankéři nebudou chtít dál zvyšovat úrokové sazby. Ta základní by tak dál zůstala na dvou procentech. Navíc koruna se teď chová způsobem jako by k růstu sazeb došlo. Na posledním zasedání rady v prosinci také opakovaně zaznělo, že zvýšení úrokových sazeb by představovalo dodatečný náklad pro financování investic v průmyslu a mohlo by tak přispět k ekonomickému zpomalení,“ uvedl Skořepa pro Český rozhlas Plus.