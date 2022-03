Koruna se kvůli dění na Ukrajině dál propadá, vůči dolaru je nejslabší od listopadu 2020

Česká měna dál ztrácí na hlavní světové měny. Koruna si ve středu k 17.00 pohoršila proti předchozímu závěru vůči dolaru o 54 haléřů na 23,21 Kč/USD, což je nejslabší úroveň od 2. listopadu 2020. K euru oslabila o 43 haléřů na 25,69 Kč/EUR. Na horší úrovni k euru byla koruna naposledy loni 28. listopadu. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Praha 18:10 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důvodem výraznějšího propadu k dolaru je podle odborníků to, že měnu USA investoři tradičně považují za bezpečnou investici. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koruna vůči oběma hlavním světovým měnám prudce oslabuje už zhruba od pondělí 21. února.

Tehdy ruský prezident Vladimir Putin podepsal dokumenty uznávající nezávislost území na východě Ukrajiny ovládaných proruskými separatisty, samozvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky.

Rubl je na rekordním minimu, Rusko zakazuje vyplácet dividendy zahraničním investorům Číst článek

Ve čtvrtek 24. února pak Rusko zahájilo útok a invazi na Ukrajinu. Česká měna od začátku minulého týdne oslabila k euru o více než 1,2 koruny a k dolaru přibližně o 1,7 koruny.

Důvodem výraznějšího propadu k dolaru je podle odborníků to, že měnu USA investoři tradičně považují za bezpečnou investici.

„České měně hrozí další citelné oslabování, zejména pak vůči dolaru. Patří tak mezi šestici měn, které jsou ve světě ruskou invazí na Ukrajinu poškozeny vůbec nejvíce,“ sdělil analytik a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Volný pád?

„Mezinárodní měnoví obchodníci korunu hází do jednoho pytle s dalšími měnami zemí, jež jsou z globálního hlediska geograficky poblíž Ukrajiny. Roli hraje také obchodní provázanost Česka s Ruskem, případně s Ukrajinou či energetická závislost na Rusku,“ doplnil.

Ruská Sberbank končí v Evropě. Mluví o odlivu hotovosti a strachu o bezpečnost zaměstnanců Číst článek

Kdyby se do rukou ruských vojáků dostalo hlavní ukrajinské město Kyjev nebo by byly citelně přerušeny dodávky plynu či ropy z Ruska do Evropy, mohla by se česká měna ocitnout podle Kovandy ve volném pádu.

Rekordně se propadl ruský rubl, když se ve středu v Moskvě dolar prodával zhruba za 110 rublů. Finanční systém v Rusku je pod tlakem západních sankcí uvalených na Moskvu za ruskou invazi na Ukrajinu.

Ruská centrální banka ve středu navíc zakázala vyplatit kupony zahraničním investorům, kteří drží státní dluhopisy v rublech. Kvůli velké nespolehlivosti cen ruského rublu na peněžních trzích pozastavila od středy Česká národní banka vyhlašování kurzu ruského rublu vůči české koruně v kurzech devizového trhu. Banka to oznámila na svém webu.