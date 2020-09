Počet uzavřených smluv i stížností nebo výše odměn. Centrální banka chce po finančních poradcích hlášení

Není finanční poradce jako finanční poradce. Kvůli těm méně poctivým stát už zaváděl například odborné zkoušky. A teď chce mít o této profesi lepší přehled i Česká národní banka, aby právě ty nepoctivé mohla lépe odhalit. Prosazuje vyhlášku, podle které by jí museli každý rok hlásit poměrně dost údajů, včetně třeba výše provizí. Praha 9:16 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Není finanční poradce jako finanční poradce. Kvůli těm méně poctivým stát už zaváděl například odborné zkoušky. A teď chce mít o této profesi lepší přehled i Česká národní banka, aby právě ty nepoctivé mohla lépe odhalit (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Michaela Janatová se jako nezávislá finanční poradkyně živí tři roky. Také ona by musela České národní bance hlásit, kolik uzavřela smluv, počet stížností nebo například výši odměn.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stát chce ještě víc regulovat finanční poradce. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Horáčka

Taková data ale podle Janatové centrální bance s ničím nepomůžou. „Nemyslím si, že by Česká národní banka tím odhalila nějaké nekalosti na trhu. Všichni si platíme poměrně drahé právníky, kteří dbají na to, aby regule České národní banky byly splněny,“ popsala Radiožurnálu.

Povinnost poskytovat zmíněné údaje by se přitom týkala zhruba patnácti set subjektů - ať už nezávislých poradců, kteří služby nabízejí sami za sebe, nebo velkých zprostředkovatelských firem. Ty by navíc musely odevzdávat i výsledky svého hospodaření.

Přehled o třetině trhu

Centrální banka si trvá na svém. Údaje jí pomůžou lépe zaměřit kontroly. „Například vytipovat subjekty, u kterých bude provedena kontrola na místě, či určit oblasti, ve kterých budou provedena tematická dohledová šetření,“ řekla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

,Nastává sezona řešení dluhů.‘ Čechy po koronakrizi dostihly finanční problémy, obracejí se na poradce Číst článek

Dosud Česká národní banka (ČNB) podobné informace sbírala individuálně, kdy oslovila vybrané společnosti. Přehled tak měla zhruba o třetině trhu.

Oslovené poradenské firmy vítají, že chce centrální banka povinnost sjednotit pro všechny. Rozsah údajů, které by měly předávat, se jim ale nezamlouvá. „Například uvádět údaj o počtu servisovaných smluv je velmi problematické. Zde určitě budeme ladit metodiku jednotného vykazování. A nedovedu si představit, k čemu takový údaj slouží,“ vysvětlila ředitelka právního oddělení společnosti Partners Simona Machulová.

Podle výkonného ředitele České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování Marka Černocha je zbytečné, aby poradenské firmy centrální bance posílaly hospodářské výsledky.

Nová pravidla od května

Pochybuje taky o vykazování odměn: „To je předmětem nějakého obchodního tajemství. Navíc si je banka může vyžádat nebo najít, protože ví, s jakými institucemi ta daná společnost komunikuje a jaké tam jsou nastavené parametry. Ale za mě to je porušení obchodní soutěže na trhu.“

Finanční poradci budou muset nahrávat hovory s klienty. ‚Špiclování,‘ reaguje šéf asociace Číst článek

Centrální banka ale informace o poskytování provizí brání. „V minulosti některá provizní schémata motivovala k nekorektnímu jednání vůči klientům. Ve výkazu bude uváděn údaj o celkovém objemu odměny, kterou zprostředkovatel obdržel za svou činnost v dané oblasti distribuce, tj. nikoliv údaj o výši provize inkasované od konkrétní banky nebo pojišťovny,“ řekla Vodstrčilová.

Není to přitom poprvé, co stát zpřísňuje finančním poradcům podmínky. Od letošní května například musí nově nahrávat a uchovávat všechny telefonické hovory, které se týkají investičních služeb. Do té doby se tato povinnost vztahovala pouze na přímé pokyny zákazníků.

Počet poradců se taky snížil po zavedení odborných zkoušek a přísnějším nárokům na dosažené vzdělání. Vyhláška, která zavádí každoroční posílání informací, je na začátku legislativního procesu. Pokud projde, první výkazy by banka měla dostat v roce 2022. Týkaly by se příštího roku.