Konec dlouhého vyplňování a chyb. Centrální banka pro zájemce spustí registr pro platby na telefonní číslo

Česká národní banka spustí registr, který umožní bankám zprovoznění služby, ve které bude pro poslání peněz stačit telefonní číslo příjemce. Banky budou mít přístup do registru od 30. října, služba by měla být zájemcům dostupná v listopadu. Nový systém by měl zjednodušit převádění peněz mezi lidmi, uvedla ve čtvrtek Česká národní banka v tiskové zprávě.

