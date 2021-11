Česká národní banka banka zpřísnila podmínky pro hypotéky. Pro lidi do 36 let budou limity mírnější

Česká národní banka ve čtvrtek zpřísnila limity pro poskytování hypoték. Platit budou od dubna 2022. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) snížila na 80 % z předchozích 90 %. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték. Lidé do 36 let budou mít mírnější limity pro poskytnutí úvěru na nákup jejich vlastního bydlení. Praha 18:25 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusnok se neobává, že by se mladí lidé snažili hromadně získat do dubna za původních podmínek. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

ČNB o tom informovala poté, co bankovní rada projednala aktualizaci zprávy o finanční stabilitě.

Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, bude od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak bude 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, bude 45 procent. U mladých do 36 let to bude 50 procent. Centrální banka ukazatel DSTI i ukazatel DTI přestala loni v červnu aplikovat.

„Všechny limity jsou nastaveny v souladu s novelou zákona o ČNB, která od srpna 2021 dává centrální bance pravomoc stanovovat závazné hranice těchto tří ukazatelů,“ uvedla banka. Limity tak již nejsou jen doporučením, ale závazným ukazatelem.

Opatření přitom podle centrální banky zohledňují plošné uvolňování úvěrových standardů bankami a zvyšující se nadhodnocení cen bytů v ČR. Ty byly podle odhadu ČNB ve druhém čtvrtletí nadhodnoceny téměř o 25 procent, a u investičních bytů dokonce o více než 30 procent. V obou případech je to o pět procentních bodů více než před půl rokem. Ceny bydlení se letos zvýšily ve všech evropských zemích, nárůst v ČR však patřil k nejvyšším v ročním i tříletém horizontu.

Maximálně desetina hypoték

Odhadnout další vývoj cen nemovitostí se podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka přesně nedá. „Není to tak, že tato bublina splaskne nějakou krizí, ani že rychle zmizí,“ podotkl.

Odhad snížení dynamiky růstu cen nemovitostí ke dvěma procentům se odvíjí od tempa vývoje příjmů, úrokových sazeb a částečně vlivem nových opatření, upozornil ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait. „Není normální, aby dlouhodobě rostly ceny nemovitostí výrazně rychleji než příjmy (domácností). To nemůže trvat věčně. Jsme na hraně tohoto vývoje,“ doplnil Rusnok.

Uvedl také, že stanovení limitů omezí jen malou část hypotečních úvěrů, a to těch s potenciálně nejrizikovějšími parametry. Potenciálně by se to podle něj mělo dotknout zhruba maximálně desetiny hypoték, které by byly hypoteticky poskytnuty bez existence limitů. Guvernér zároveň vyzval banky, aby začaly limity aplikovat co nejdříve a nevyužily odklad opatření na duben k překotnému poskytování úvěrů.

„Bankovní sektor jako celek se v průběhu letošního roku při poskytování hypotečních úvěrů vrátil ke značně uvolněným standardům. Takto uvolněné standardy jsme naposledy pozorovali v roce 2018, než byly poprvé zavedeny limity příjmových ukazatelů,“ upozornil Rusnok. Dodal, že cílem opatření je bránit nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru.

Rusnok se neobává, že by se mladí lidé snažili hromadně získat do dubna za původních podmínek. „Určité riziko tu je, ale banky se chovají rozumně. Neměl by to být zásadní problém. Nedokážu si představit, že by se tam objevila nějaká obrovská suma produkce hypoték,“ podotkl. Připomněl, že ztráty bank ze znehodnocení úvěrů i aktiv se vrátily na velmi nízkou úroveň. Podíl úvěrů se selháním se začal snižovat, dodal.

Poskytovatelé hypoték zároveň podle ČNB budou moci na specifické případy aplikovat v běžném kalendářním čtvrtletí výjimku, která by neměla překročit pět procent celkového objemu hypotečních úvěrů, které poskytli v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

„Nová zákonná úprava připouští, že pět procent všech nově poskytnutých hypoték nemusí doporučované limity ukazatelů DTI a DSTI splňovat, pokud je poskytovatel hypotéky přesvědčen, že žadatel daný úvěr v budoucnu bez problémů splatí,“ uvedla ČNB.