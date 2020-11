Ekonomika se podle prognózy centrální banky zotaví dříve, než se čekalo. Pokles odhaduje na 7,2 procenta

„Někdy na jaře příštího roku by měla už citelně odeznívat druhá vlna a zhruba do poloviny roku by se situace měla vrátit epidemiologicky a tudíž i z hlediska fungování ekonomiky zhruba do úrovně, jakou jsme zažili v létě tohoto roku,“ hodnotí ekonomický vývoj guvernér centrální banky Jiří Rusnok.

Bankovní rada taky jednala o změně úrokových sazeb - nakonec je ale ponechala na současné úrovni. Základní úroková sazba tak zůstala na 0,25 %. Prognóza počítá nejprve se stabilitou tržních úrokových sazeb následovanou jejich postupným růstem příští rok. Nelze vyloučit, že sazby se nebudou zvyšovat celý příští rok, dodal Rusnok.

Podle guvernéra to souvisí s nejistotami a riziky, která ohledně nově odhadovaného vývoje ekonomiky považuje centrální banka za výrazná. Patří mezi ně další možné zhoršení průběhu druhé vlny pandemie, vývoj rozpočtové politiky v příštím roce, vnitropolitický vývoj v USA, odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody nebo nejistota ohledně skladby nabídkových a poptávkových faktorů, které stojí v pozadí pozorovaného i do budoucna očekávaného domácího a zahraničního cenového vývoje.

„Ve světle těchto významných nejistot považuje bankovní rada za pravděpodobné ponechání úrokových sazeb na nízké úrovni po delší dobu, než předpokládá základní scénář prognózy,“ uvedl Rusnok.