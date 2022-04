Pokles úrokových sazeb letos nelze čekat. Inflační vlna bude v Česku teprve kulminovat, říká guvernér ČNB

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok nevyloučil na zasedání bankovní rady na počátku května další zvýšení úrokových sazeb. Zároveň uvedl, že vysoké sazby ponechá banka delší dobu, než původně očekávala. Jejich pokles tak letos nelze čekat. Rusnok to ve středu řekl novinářům po představení nového návštěvnického centra ČNB. Sazby ČNB zvyšuje kvůli snaze utlumit rostoucí inflaci a snížit i inflační očekávaní. Praha 12:15 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bankovní rada ČNB na konci března zvýšila úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Šlo tak o páté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Základní úroková sazba tak nyní činí pět procent, což je nejvyšší hodnota od roku 2001.

Březnové zrychlení cen výrobců znamená, že inflační vlna bude v Česku teprve kulminovat. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Za rostoucími cenami stálo podle nich především zdražení komodit včetně energií. V zemědělství se meziročně ceny výrobců zvýšily o 27,2 procenta, v průmyslu zrychlil růst na 24,7 procenta a ve stavebnictví na 10,4 procenta.

Sazby ČNB zvyšuje kvůli snaze utlumit rostoucí inflaci a snížit i inflační očekávaní. Meziroční inflace v Česku v březnu stoupla na 12,7 procenta. To je nejvyšší hodnota od května 1998, kdy dosáhla 13 procent.

Podle Rusnoka ale bude v dalších měsících teprve kulminovat kolem 13 až 14 procent. Ke konci roku by ale měla podle guvernéra inflace začít citelně klesat. „Inflace tady nebude věčně. Není to prokletí, ale nebude to bezbolestné. To hlavní jsme již odpracovali a spíše to vidím tak, že vysoké sazby s námi budou déle než jsme čekali,“ uvedl ve středu Rusnok.

Původní předpoklady ČNB počítaly s poklesem sazeb již ke konci letošního roku. „Troufnu si spekulovat, že to nebude v letošním roce,“ dodal Rusnok k možnému poklesu sazeb.

Inflační spirála

„Meziroční růst cen výrobců v tuzemském průmyslu v březnu dále akceleroval na nový mnohaletý rekord,“ uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Meziroční růst cen průmyslových výrobců překonal podle něj očekávání finančního trhu a vyšel výrazně nad prognózou centrální banky.

„Inflační tlaky v české ekonomice začínají mít v převažující míře nákladový charakter, což plyne z růstu cen komodit a komplikacemi na straně zásobování. Měnová politika může takové cenové tlaky tlumit jen obtížně,“ dodal.

„Při pohledu na vývoj cen výrobců nelze očekávat nic jiného než další vzestup inflace v české ekonomice. Uvízli jsme v inflační spirále, která se rozjíždí a poškozuje naše hospodářství,“ doplnil hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

‚Inflační vlna bude teprve kulminovat‘

Zvyšování cen v průmyslu jde jednoznačně na vrub vysokým cenám komodit včetně energií, které se postupně z burz přelévají do nákladů jednotlivých firem, upozornil analytik banky Creditas Petr Dufek. A vzhledem k tomu, že zatím není na trzích vidět žádná úleva, tak nelze podle něj počítat ani se zmenšením tlaku na ceny ve výrobě.

„Dnešní výsledky cen v průmyslu dávají jednoznačně tušit, že inflační vlna bude teprve kulminovat s tím, jak se ceny výrobců teprve postupně promítají do cen pro spotřebitele,“ podotkl.

„Zdražování ve výrobě je indikátorem nadcházejícího zdražení pro spotřebitele, a to především v sektoru zboží, který je proti sektoru služeb více energeticky náročný,“ souhlasil analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. Otázkou ale podle něj je, jak moc budou výrobci ceny pro koncové zákazníky ještě navyšovat.

Upadající spotřebitelská nálada a obavy z budoucího ekonomického vývoje značí, že ochota přijímat zdražování se bude snižovat. V průměru letos počítá s růstem cen průmyslových výrobců okolo 22 procent.

Je zřejmé, že rychlý růst cen zejména energetických vstupů bude v dalších měsících dále tlačit výše spotřebitelskou inflaci, která tak podle nás může kulminovat během druhého čtvrtletí kolem 14 procent, doplnil analytik Komerční banky Jan Vejmělek.

„I když centrální banka již úrokové sazby od poloviny loňského roku výrazně navýšila, stále ještě nejsme na vrcholu. Tam bychom se měli dostat na květnovém zasedání, kde očekáváme navýšení o finálních 50 bodů. Dvoutýdenní reposazba tak bude činit 5,50 procenta. A zde se udrží minimálně po zbytek letošního roku,“ odhadl.