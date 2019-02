Dražší půjčky na bydlení zatím nehrozí. Česká národní banka nechala úrokovou sazbu beze změny

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba tak zůstává na 1,75 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Praha 16:32 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pro čtvrteční ponechání úrokových sazeb beze změny hlasovalo pět členů bankovní rady ČNB. Dva hlasovali pro zvýšení o čtvrt procentního bodu.

„Přijaté rozhodnutí se opírá o novu makroekonomickou prognózu ČNB. S ní je konzistentní přibližná stabilita úrokových sazeb,“ uvedl guvernér Jiří Rusnok.

Nejistota vývoje

Důvodem odkladu zvýšení sazeb, které ekonomové ještě na počátku roku očekávali, je podle analytiků nejistota ohledně dopadů ekonomického vývoje v zahraničí, například kvůli posledním údajům o německé ekonomice nebo vyjednávání o brexitu.

To na tiskové konferenci po jednání rady potvrdil Rusnok. „My na jedné straně vidíme, že by česká ekonomika měla růst solidním tempem. A to by nás samo o sobě neodrazovalo pokračovat v té pomalé postupné normalizaci úrokových sazeb. Nicméně zároveň jsme vyhodnotili při diskusi řadu okolností, zejména z vnějšího prostředí. A to nám ukazuje poměrně rychlé ochlazení růstu v pro nás klíčových zemích. A to je něco, co nemůžeme ignorovat,“ uvedl guvernér.

Upozornil, že Evropská centrální banka oddaluje zahájení růstu úrokových sazeb, zpomaluje průmyslová výroba i ekonomický růst v Německu a rostou nejistoty spojené s brexitem. „Tyto věci nejsme dnes schopni s dostatečnou mírou jistoty vyhodnotit. A proto jsme usoudili, že nejsme pod žádným tlakem provést zvýšení sazeb už teď a můžeme počkat na některé z příštích zasedání, pokud se potvrdí, že jde o jednorázové výkyvy, a trend růstu bude pokračovat,“ vysvětlil Rusnok.

Guvernér zopakoval, že si dovede letos představit jedno i dvě zvýšení úrokových sazeb. „Ale dokážu si představit v případě nepříznivých okolností, že letos žádné zvýšení nemusí nastat,“ dodal.

Zvyšování nekončí

Zvyšování úrokových sazeb není ale podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské v Česku zdaleka u konce.

„Očekáváme, že bankovní rada ještě dvakrát vždy po čtvrt procentního bodu zvedne základní úrokovou sazbu na konečných 2,25 procenta, a to během první poloviny letošního roku,“ uvedla.

ČNB ve čtvrtek posunula zveřejnění rozhodnutí bankovní rady o úrokových sazbách o půl hodiny na 13.30.

„Česká koruna na rozhodnutí nereaguje, ale před rozhodnutím byla mírně rozkolísanější, k čemuž mohlo pomoci odsunutí rozhodnutí o sazbách,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrus Michal Brožka.

Rada ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby na zasedání 1. listopadu. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tehdy stoupla o 0,25 procentního bodu. Šlo tak o čtvrté zvýšení sazeb v řadě a celkově páté v loňském roce.

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Tisková konference po jednání rady začala ve 14.45, guvernér ČNB Jiří Rusnok na ní oznámil důvody čtvrtečního rozhodnutí a zveřejnil novou makroekonomickou prognózu.