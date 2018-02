Reakce na krok centrální banky. 'Úrokové sazby hypoték pozvolna porostou,' říká analytik

Česká národní banka (ČNB) ve čtvrtek zvýšila základní úrokovou sazbu už potřetí za posledního půl roku. Nově činí 0,75 procenta. Od této sazby se odvíjejí i úroky u hypoték a dalších úvěrů, které už během loňského roku začaly zdražovat. Třeba u hypoték činila průměrná sazba na začátku loňského roku 1,8 procenta, na konci roku to už podle Hypoindexu bylo 2,2 procenta.

Zvyšují hypoteční banky úroky stejně rychle jako centrální banka, nebo výraznějšímu zdražování brání konkurenční boj?

V současné době je pravda, že výraznějšímu zdražování brání konkurenční boj. Banky nicméně musí do svých sazeb zvyšování základních úrokových sazeb ČNB promítat. Tak vlastně dochází ke zvyšování pozvolna.

U jakých hypoték rostou úrokové sazby nejrychleji?

V současné době se dá říci, že nejrychleji rostou úrokové sazby u hypotečních úvěrů, které mají horší zajištění. Mají takzvané LTV, což je výše dluhů v hodnotě zástavy nad 80 procent. Dále rychleji porostou další fixace, které jsou citlivější na změnu sazeb. A pokud jde o tříleté a víceleté fixace, tak si myslím, že to bude nastejno. Jednoleté v současné době nejsou příliš populární – ani u klientů, ani u bank. Nezřídka se tak stává, že jejich sazby jsou i vyšší než pětileté.

Pokud někdo přemýšlí nad tím, že si vezme hypotéku třeba na byt, má se snažit domluvit s bankou co nejrychleji? A na jak dlouho si úrokovou sazbu zafixovat?

Je to složité, protože hypoteční úvěr sleduje potřebu financovat vlastní bydlení. Nejdůležitější je proto právě najít si vhodné bydlení a jen tak si brát hypotéku bez toho nedává moc smysl.

A co si aktuální sazbu pozdržet?

Zajistit si aktuální sazbu má z principu význam u refinancovaných úvěrů, to není až takový problém, ale pokud se jedná o koupi a neznáte-li přímou výši úvěru, tak je to samozřejmě komplikované.

Je možné si s bankou domluvit sazbu dopředu a začít úvěr čerpat třeba až za půl roku nebo za rok? Jsou k tomu banky ještě ochotné?

Ano, odložené čerpání je stále ještě možné. Ale už ve chvíli, když si sjednáváte úvěr, musíte znát jeho výši – to znamená, že obvykle se právě tato možnost využívá, buď při refinancování úvěru, nebo při výstavbě, tam je to logicky základní součást produktu

Co radíte lidem, kteří už hypotéku mají a blíží se jim konec fixace? Mají šanci domluvit se s bankou s nějakým výraznějším předstihem? A mají šanci získat levnější hypotéku u konkurence, nebo se teď už banky ve svých nabídkách tak nepředhánějí?

Obvykle bývá v tomto případě výhodné, když je klient aktivní. To znamená, že nečeká, co mu banka nabídne, ale před koncem fixace si zjišťuje aktuální nabídky na trhu a poté, až je má získané, tak vstoupí do jednání s vlastní bankou a ta obvykle reaguje tak, že si chce klienta udržet. Protože získat nového je dražší než si udržet stávajícího.