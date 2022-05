Komentátor Čaban: Vypadá hloupě, když je nový guvernér ČNB se svým názorem v radě osamělý

Prezident Miloš Zeman jmenoval novým guvernérem České národní banky Aleše Michla, funkce se ujme od července. Koruna v reakci na to ztratila k euru jedno procento, klesla i vůči dolaru. „Je to výrazem větších obav,“ říká ekonom Jan Bureš z Patria Finance. „Michl dnes zastává neortodoxní přístup, jak bojovat proti inflaci. Dlouhodobě vystupoval proti mainstreamu v bankovní radě,“ říká s odkazem na Michlův nesouhlas se zvyšováním úrokových sazeb. Praha 17:13 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Michl | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jestli byla politika zvyšování úrokových sazeb coby nástroji proti rostoucí inflaci úspěšná, se podle Bureše ještě nedá zhodnotit.

„Národní banka reaguje na inflaci v Česku, která je do značné míry dovezená. Efekt nástrojů se projeví až se zpožděním. A nikdy to neznamená dopředu, že ČNB je schopná zabránit všem inflačním šokům,“ míní ekonom.

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) je ale přesvědčený, že zvyšování sazeb je vhodný nástroj. I proto není s výběrem nového guvernéra spokojený.

„Nejvíc mě znepokojilo jeho prohlášení, že na srpnové bankovní radě bude navrhovat stabilizaci úrokové míry. Jenže teď je květen. Jak může seriózní ekonom říci, jaké budou inflační tlaky v srpnu? Spíš to vypadá, že dopředu panu prezidentovi říká, že vyhoví jeho přání,“ říká Kalousek.

Podle něj je u centrální banky nejdůležitější její důvěryhodnost a předvídatelnost. „V osobě pana Michla je několik otazníků. Ať to jsou nekonzistentní výroky, vazby na expremiéra Andreje Babiše (ANO), jeho pravděpodobný konflikt zájmů v investičním fondu Quant,“ dodává Kalousek.

Totéž vadí i Martinu Čabanovi, komentátorovi Seznam Zpráv. „Ekonomové dělají poradce politikům. Já se ale domnívám, že Aleš Michl svým angažmá u Andreje Babiše překročil běžné meze toho, co normálně dělají ekonomičtí poradci.“

Podle komentátora je třeba uvědomit si Michlovo propojení s kampaní expremiéra Andreje Babiše. „Vystupoval v jeho agitačních videích, spojil svoji tvář s volební kampaní ANO. Nutně vyvstávají otázky, jestli není nějak navázán na zájmy holdingu Agrofert a celého hnutí ANO,“ upozorňuje Čaban.

Obměna směřování ČNB?

Guvernér centrální banky je jedním ze sedmi hlasů bankovní rady, ta by se ale mohla brzy také obměnit. Na konci června uplyne mandát dalším dvěma členům.

„Problém by byl ve chvíli, kdy by inflační tlaky dál narůstaly a bylo by potřeba reagovat dalším zvyšováním úrokových sazeb,“ upozorňuje Bureš na riziko, že prezident Miloš Zeman prosadí do bankovní rady další ekonomy s názory, jaké má Michl.

Prezident může zcela otočit bankovní filozofii České národní banky, přidává se Kalousek. „Do hlavy Miloši Zemanovi nikdo nevidí. Pokud se rozhodne, že zásadním způsobem otočí měnovou politiku České národní banky, to znamená i proti jejímu aparátu, který je velmi kompetentní a výjimečný, může dojít k zásadní obměně členů bankovní rady. Nemyslím si, že by to byla revoluce k lepšímu.“

V tuto chvíli je ale Michl s kritikou zvyšování úrokových sazeb uvnitř banky sám. „Guvernér zastupuje národní banku navenek. Vypadá hloupě, pokud je guvernér se svým názorem v bankovní radě osamělý,“ zdůrazňuje komentátor Čaban.

