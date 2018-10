Pošta přichází s novou službou. Začala vydávat balíky po předložení kódu, doklady už nejsou potřeba

Česká pošta začala lidem vydávat balíky po předložení šestimístného kódu bez nutnosti předkládat doklad totožnosti. Zásilku tak bude moci vyzvednout kdokoliv z příbuzných nebo známých, pokud bude znát jméno adresáta a kód zásilky. Kód pošta adresátovi zašle v SMS nebo e-mailu. Pošta si od nové služby slibuje zrychlení výdeje balíků zejména před Vánoci. Na tiskové konferenci to v úterý uvedl ředitel divize obchod a marketing Martin Vránek. Praha 14:03 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Samotný čas ušetřený díky vydávání zásilek na kód odhadujeme na jednu až dvě minuty na každou zásilku. Pro ilustraci to znamená, že pokud přijde na pobočku pro svůj balík deset lidí, jedenáctý klient bude obsloužen o čtvrt hodiny dříve, než tomu bylo dosud,“ řekl Vránek.

Možnost bude využitelná u většiny uložených balíkových zásilek, tedy například u služeb Balík Na poštu, Balík Do Balíkovny, Balík Komplet, Balík Do ruky nebo vnitrostátní EMS zásilky. Nebude se týkat zásilek do vlastních rukou adresáta. Kód bude možné zadat do vyvolávacího systému, kterým je nyní vybaveno asi 100 poboček pošty.

„Na pobočkách, kde máme nový vyvolávací systém, kterých je zhruba 100 v republice, tak ještě urychlujeme výdej zásilek tím způsobem, že klient zadá tento kód přímo do vyvolávacího systému,“ citoval Vránka Radiožurnál.

Služba je dostupná pro zásilky od některých e-shopů i pro individuálně posílané balíky. Odesílatel musí poště dodat mobilní telefonní číslo nebo e-mail adresáta.

Pošta současně rozšiřuje počet výdejních míst, tzv. balíkoven. Během října se jejich počet zvýší o 100 na 170. Před Vánoci pošta najme až 5000 brigádníků, vozový park by se měl rozšířit o 523 aut, nyní má zhruba 5000 vozidel.

Pošta zažívá zvýšený zájem již nyní. V některých dnech doručuje i přes 200 000 zásilek. Loni v předvánoční špičce pošta odbavila 20. listopadu 342 000 balíků. V běžném dni, například v květnu, doručuje denně kolem 152 000 balíků. Pošta již dříve uvedla, že přepraví zhruba 40 procent všech balíků v České republice.

Pošta v minulosti čelila kritice právě za pomalé služby před Vánocemi. V tuto chvíli poště chybí asi 1300 kmenových zaměstnanců a přes 2000 brigádníků, které chce přijmout právě kvůli předvánočnímu náporu.