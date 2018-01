Česká pošta zdražuje. Zákazníci si připlatí za známky i doporučená psaní

Česká pošta od února zvýší cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 korun. Cena doporučeného psaní vzroste o šest korun na 44 korun. Balíky o hmotnosti do dvou kg nezdraží. Vyplývá to z informací České pošty. Pošta zdražení odůvodňuje snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních služeb.

