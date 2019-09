Kurýrům léto zkomplikovaly časté uzavírky. Dopravním společnostem tak citelně vzrostly náklady

Přes dvě stě uzavírek komplikuje v současné době podle portálu Opravujeme.to dopravu řidičům v Praze. A lepší to nebylo ani o prázdninách. Uzavírky ztěžovaly práci také doručovacím společnostem nebo poště. Některé kvůli tomu zaznamenaly i citelný růst nákladů. Praha 13:02 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli uzavírkám se doručovací trasy protáhly i o 40 kilometrů (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Řidiči společnosti Dodo měsíčně najezdí přes 750 tisíc kilometrů a doručí tři a půl tisíce objednávek. A to nejen po Praze. Vozí zákazníkům objednané zboží z obchodů, ale třeba i léky z lékárny nebo oblečení z čistírny. A všechno musí klapat na čas.

Jenže právě v létě kvůli uzavírkám v Praze narostly náklady firmy až o 15 procent. Podle provozního ředitele společnosti Michala Marka hlavně kvůli tomu, že museli přibrat víc lidí.

„Musíme posilovat především na našem dispečinku, kde dispečeři koordinují v reálném čase naše kurýry a zároveň plánují trasy,“ řekl pro Radiožurnál. Důležitou roli hraje i palivo, protože kurýři musí uzavírky objíždět a trasy jsou delší.

Zejména v létě se společnosti musejí zaměřit na správné plánovaní, aby auta nejezdila prázdná a nekřižovala hlavní město sem a tam. Jednou z velkých letních zkoušek byla pro řidiče, i když jen na dva víkendy, uzavírka Lanového mostu na Jižní spojce.

Po této dopravní tepně projede každý den bezmála 100 tisíc aut. Řidiči tak most objížděli zhruba o 5 kilometrů delší trasou. Třeba společnost Geis musela přes léto počítat s tím, že cesta k zákazníkům zabere delší čas než obvykle.

„Co je pro nás ale velkým problémem, jsou rozkopané střední Čechy, kdy například když se na Dobříšsku uzavře spojení mezi dvěma vesnicemi, znamená to pro nás objízdnou trasu až o délce 40 kilometrů a to už tedy problém je,“ řekla mluvčí společnosti Eva Děkanová.

Balíky nosili pěšky

Jenže opravy silnic neznamenají jen delší objízdné trasy. Zaměstnanci České pošty museli často kvůli uzavírkám nosit těžké balíky zákazníkům klidně i z desítek metrů vzdáleného auta.

„Nemají kde zaparkovat, často nemají jak se dostat do konkrétní ulice, v tom případě musí zaparkovat, kde to lze a jednotlivé zásilky, které mohou mít několik kilogramů, donést adresátovi v ruce. V takových objemech, ve kterých doručujeme, je to problém a je to náročné pro naše dodavatele,“ popsal mluvčí Matyáš Vitík.

Práci doručovatelům navíc komplikovaly i tropické červencové teploty. Třeba přepravní společnost PPL musela nasadit nejen víc aut, ale i řidičů. A počítat s tím, že doručení jednoho balíku zabere víc času.

Společnost Zásilkovna zase přes celé léto průběžné monitorovala uzavírky a jejich objízdné trasy, aby řidiče na cestě nic nezaskočilo. Náklady na ujeté kilometry tak podle mluvčího Kamila Chalupy zůstaly stejné jako v průběhu roku.

„Letošní prázdniny nebyly s těmi loňskými výjimkou, náklady na ujetý kilometr nijak nevybočily z plánovaných hodnot a současně jsme ani nezaznamenali nárůst nedoručených zásilek v plánovaném termínu,“ řekl.

Do cen se nárůst nepromítl

Oslovené společnosti se ale shodly, že i když měly větší náklady na přepravu balíků přes léto, nepromítly je do konečných cen pro zákazníky.

Hlavní ekonom společnosti Czech fund Lukáš Kovanda vyčíslil dopady letních uzavírek v Česku na desítky milionů korun.

„Doručovací náklady stouply kvůli uzavírkám na silničních tazích v Česku o 20 až 30 milionů korun a to z toho důvodu, že kvůli uzavírkám musí firmy čelit větším kapacitním nákladům, mrhají časem a to se pak musí projevit ve vyšší zaměstnanosti v přesčasech,“ popsal.

Rozhodná část nákladů podle něj náleží k Praze. Pohybují se od 10 do 15 milionů korun.

Celkem bylo podle Magistrátu hlavního města Prahy přes léto 110 částečných nebo úplných uzavírek na místních komunikacích I. třídy.

Uzavírky má kromě Magistrátu však na starost i Technická správa komunikací nebo jednotlivé městské části. Celkové číslo tak bude daleko vyšší.