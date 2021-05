Česká pošta se rozdělí na dvě části, pobočky převezme nový státní podnik

Z České pošty by se měla zhruba do tří let oddělit pobočková síť poskytující služby státu do nového státního podniku. Pošta by měla dál nabízet zejména komerční služby. Na páteční tiskové konferenci to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

