‚Dorovnání restů z minulosti.‘ Česká pošta od července rozšíří placení kartou na všechny pobočky

Česká pošta rozšíří od letošního července placení za vybrané služby platebními kartami VISA a MasterCard na všechny pobočky. Nyní tuto možnost nabízí 750 pošt. Uvedl to ve čtvrtek mluvčí pošty Matyáš Vitík. Česká pošta provozuje kolem 3200 poboček. Na poskytování finančních služeb dlouhodobě spolupracuje s ČSOB. Praha 13:21 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V současnosti podnik instaluje nové terminály na pobočky, které jimi dosud vybaveny nebyly, a rovněž obměňuje přístroje.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

„Česká pošta nezavádí žádnou technologickou novinku, ale dorovnává resty z minulosti. Pro mě je důležité, aby zákazníci měli k dispozici služby, které odpovídají dnešní době. A mezi ně platba kartou patří,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Nedokážu říct, proč v roce 2019 není možné platit kartou na všech poštách. Technicky to možné je, podle smlouvy s poskytovatelem, což je ČSOB, také. Nechci se vracet do minulosti. Důležité je, že standard, který je běžný v jakémkoli obchodě, poskytneme našim klientům na všech poštách, a to od července tohoto roku,“ dodal generální ředitel České pošty Roman Knap.

Státní podnik česká pošta s ročními tržbami zhruba 20 miliard korun zaměstnává asi 30 000 lidí. Část poboček firma převádí na partnerské provozovatele.