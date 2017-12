Pošta nestíhá doručovat. 'Na Vánoce se ale nemůžeme připravit lépe,' hájí se státní podnik

Česká pošta před Vánoci nestíhá doručovat zásilky. Důvodem je větší počet balíků, které si letos lidé začali posílat dřív než loni. Někteří zákazníci si stěžují na dlouhé dodací lhůty. „Předvánoční provoz začal nabíhat už od přelomu září a října, lidé si začali posílat zásilky poměrně brzy. Už tehdy jsme začali shánět brigádníky a chystat se na to, abychom v prosincové absolutní špičce stíhali,“ vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Doporučujeme Praha 18:45 20. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

To se nyní ale nedaří, a není to prý jen problém pošty. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti je obtížné sehnat pracovníky na pozice třídičů nebo řidičů. Je nutné je přeplácet, čímž vzniká problém v rozpočtu.

„Problémem je i logistická kapacita sítě. Když budu mít deset aut a přijmu dvacet řidičů, polovina nebude mít práci. Rádi bychom naše kapacity rozšířili, během roku by ale nebyly naplněny a výnosy by nepokryly náklady,“ zdůrazňuje Vitík.

Poštu omezuje licence

Český rozhlas minulý týden testoval doručování zásilek před Vánocemi, pošta dodala včas jen polovinu. U soukromé společnosti PPL se ale zpozdila jen jedna z osmi zásilek. „Česká pošta je největší přepravce na trhu. Čím více máte zásilek, tím pravděpodobněji může dojít k chybám,“ připouští mluvčí.

Zdůrazňuje také, že privátní konkurenti už například dnes odmítají přijímat zásilky smluvních partnerů, protože jsou si vědomi toho, že na to nemají kapacitu. Naproti tomu Česká pošta jako držitel poštovní licence balíky doručovat musí.

Nechceme rušit pobočky

Česká pošta má roční zisk asi 200 milionů korun, což je při dvacetimiliardovém obratu podle Vitíka prakticky kladná nula. Finanční situace státního podniku tak není nejlepší, lidé posílají stále méně listovních zásilek, naopak přibývá balíků.

„A pak je zde takzvaná univerzální služba. Musíme provozovat 3200 poboček, doručovat na každou adresu každý den, což soukromí přepravci nemusí. Když si stát takovou službu objednal, měl by ji i zaplatit. Byla nám přislíbena kompenzace půl miliardy korun rozložená do tří let, ale ještě jsme z ní neviděli ani korunu,“ upozorňuje.

Náklady pošta snižuje převáděním poboček na smluvní partnery v rámci projektu Pošta Partner. „Takových poboček bude přibývat, ale není naším zájmem rušit provozovny v malých obcích, což je pro místní kontaktní místo na stát,“ uzavírá.

Jak chce nová vláda zlepšit a modernizovat služby České pošty? Patří na pobočky doplňkový prodej? Poslechněte si celé Interview Plus.