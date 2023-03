Starostové se o rušení pošt dozví jako první, reaguje Rakušan na únik ‚dílčích informací‘ do médií

„Starostové budou první, kdo se dozví, která pobočka pošty se u nich bude rušit.“ Takto ve čtvrtek reagoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru na rojící se informace ohledně rušení poboček a propouštění zaměstnanců České pošty. „A protože dílčí informace unikají do médií, požádal jsem poštu, aby tuto informaci starostům sdělila už dnes,“ dodal. Praha 17:27 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celkem by se mělo zrušit 300 poboček. Nejvíce se tento krok dotkne Prahy, zjistil zpravodajský server SeznamZprávy. V hlavním městě by podle pracovního návrhu mělo dojít ke zrušení 35 pošt. Následuje Ostrava s 27 pobočkami a Brno a Plzeň, kde by se mělo zákazníkům uzavřít shodně 12 pošt.

Snížení počtu poboček musí ve formě nařízení schválit vláda. Rakušan na twitteru uvedl, že „vláda je připravena nařízení, jež České poště rušení poboček umožní, schválit co nejdříve.“ K tomu by mohlo dojít už příští týden.

Slíbil jsem, že starostové budou první, kdo se dozví, která pobočka pošty se u nich bude rušit. A protože dílčí informace unikají do médií, požádal jsem poštu, aby tuto informaci starostům sdělila už dnes. Starostové budou informováni zprávou do datové schránky.

1/3 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 30, 2023

O zrušených provozovnách by se měli starostové na pokyn Rakušana od pošty dozvědět jako první a to už ve čtvrtek. Informace jim bude zaslána přes datovou schránku.

Česká pošta rovněž bude podle ministra vnitra s každým starostou mluvit. Dodal, že v případě, že narazí na okolnosti, které nebyly při rozhodování známé, může dojít k přehodnocení situace.

Více informací o procesu výběru rušených poboček poskytne Česká pošta v pondělí na tiskové konferenci.

Záchrana před insolvencí

Rušením poboček chce pošta snížit ztrátu, která za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

Česká pošta v souvislosti s rušením poboček rozdá výpovědi zhruba 1600 zaměstnancům Číst článek

Součástí rušení pošt je i zrušení až 2269 pracovních pozic. Z nich je ale část neobsazená, proto pošťáků odejde výrazně méně. Podnik bude také nabízet rekvalifikace nebo jiná místa.

Zrušení poboček je jedním z prvních kroků chystané transformace České pošty. Během dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Celý proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard korun.