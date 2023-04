Česká spořitelna dokončila nákup úvěrů Sberbank. Zaplatila přes 41 miliard korun

Fotovoltaických elektráren v Česku stále přibývá. Firmy je ale nestíhají instalovat v termínu

„Je to soukromoprávní spor a doporučujeme, aby se lidé obrátili na soudy, a to ideálně co nejdříve. Nebo věc řešili mimosoudní cestou,“ upozorňuje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.