Výhodnou hypotéku už lidé nezískají, úroky budou mezi čtyřmi a pěti procenty, říká šéf České spořitelny

Česká národní banka kvůli hrozbě inflace přistoupila k razantnímu zvýšení úrokových sazeb na 2,75 procenta. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) to ale označil za nesmyslné a nepochopitelné. Podle generálního ředitele České spořitelny Tomáše Salomona se tak normalizuje cena peněz. „Normální cena peněz pro nás je někde mezi 2,5 a 3 procenty," uvádí v Interview Plus. Praha 16:35 22. listopadu 2021

Vyjádření politiků ke krokům centrální banky nepovažuje za šťastné. Úkolem České národní banky je totiž zajišťovat měnovou stabilitu a vzhledem k dostupným prognózám a statistikám prý nemají jinou volbu a jde o správná opatření.

Zvyšování základní úrokové sazby mimo jiné ovlivní i ceny hypoték, které v posledních dvou letech patřily k nejpopulárnějším úvěrovým produktům.

„Myslím, že situace na trhu většinu hráčů zaskočila. Poptávka je enormní a v letošním roce bude ten objem, který banky půjčí prostřednictvím hypotečních úvěrů, téměř dvojnásobný ve srovnání s předchozím obdobím,“ přibližuje Salomon.

Kvůli vyšším cenám hypoték pravděpodobně dojde k ochlazení trhu, mimo jiné i kvůli stále rostoucím cenám nemovitostí, které jsou dány nedostatečnou nabídkou.

„Radili jsme našim klientům, aby fixovali na takzvané dlouhé období. A více než polovina hypoték v posledních dvou letech byla fixována na osm nebo až deset let. Lidé se musí připravit na to, že tak výhodnou sazbu jako v předchozích třech až čtyřech letech nezískají,“ zdůrazňuje.

Cena hypotéky se bude odvíjet od základní sazby, která podle odhadů ještě vzroste ze současných 2,75 procenta. „Když bude okolo tří procent, tak si k tomu přidejme marži banky, ať už rizikovou nebo operační, a myslím, že se budeme pohybovat v cenách mezi čtyřmi a pěti procenty. A nemohu vyloučit, že to půjde i výš,“ uvádí.

Úspory investujte

Salomon zároveň uklidňuje klienty, že vzhledem k vývoji inflace pro ně situace tak dramatická nebude. A pokud by se kvůli zvýšení splátek dostali do problémů, mají se obrátit na svou banku.

„Že by klienti kvůli neschopnosti splácet přicházeli o střechu nad hlavou, to téměř vylučuji. Nebo to jsou skutečně výjimečné případy,“ uvádí.

Dobrou zprávou pro klienty bank je naopak to, že se budou zvyšovat úroky zejména na spořicích účtech. „Mít peníze u důvěryhodné banky je správně, ale v našem poradenském konceptu říkáme, že je třeba se svými aktivy pracovat,“ upozorňuje bankéř.

Lidé by prý měli mít na účtu k dispozici zhruba troj- až šestinásobek svých měsíčních nákladů pro nenadálé výdaje. Peníze navíc je ale třeba investovat, jinak o ně lidé budou i kvůli vyšší inflaci přicházet.

V čem by měla spočívat druhá ekonomická transformace české ekonomiky? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.