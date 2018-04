Česká televize přijde o monopol na hokejovou extraligu. O práva se bude dělit s O2 TV

Přenosy z hokejové extraligy bude od příští sezony nově vysílat také placený kanál O2 TV Sport, který uzavřel pětiletou smlouvu se společností BPA sport marketing. Zůstanou zároveň i v České televizi, která uzavřela rovněž smlouvu do konce sezony 2022/23 a nadále bude mít práva na zápasy české reprezentace, Euro Hockey Tour a všechna mistrovství světa. Praha 12:09 4. 4. 2018 (Aktualizováno: 12:56 4. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro kluby znamená vstup dalšího vysílatele nárůst příjmů. Ilustrační foto. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

O2 TV bude mít právo první volby v základní části extraligy na přenosy ve středu, v pátek a v sobotu, ČT v úterý a v neděli. Pro kluby znamená vstup dalšího vysílatele nárůst příjmů.

„Týmy díky O2 TV získají více financí, které mohou investovat do rozvoje klubů, do mládeže či do aktivit pro fanoušky. Chceme se podílet na zlepšení celkového hokejového produktu,“ uvedl na tiskové konferenci výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay.

Abych předešel nejasnostem, které dnes možná nastanou: Extraliga rozdělila TV-práva mezi 2 vysílatele. ČT bude vysílat do roku 2023 takto: kompletní play off tak jako dosud, úterý a neděle Buly hokej živě, pátek Buly(sestřih kola). Zápasy NT, EHT a samozřejmě MS jako dosud. — Robert Záruba (@robertzaruba) 4 April 2018

Česká televize vysílala dosud v základní části vedle úterý a neděle také zápasy v pátek.

„Vysílací práva máme nejen na následujících pět sezon Tipsport extraligy, ale také na veškerá utkání českého reprezentačního týmu, včetně všech světových šampionátů. A to i pro mistrovství hráčů do osmnácti a dvaceti let,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel České televize Petr Dvořák.

V extraligovém play-off si ČT bude právo první volby střídat s O2 TV. Od roku 2015 vlastní O2 TV také práva na fotbalovou Ligu mistrů, kterou spolu s ní vysílá Česká televize.

Od příští sezony však televizní diváci uvidí zápasy Ligy mistrů minimálně na další tři ročníky pouze na placené O2 TV.

Průměrná sledovanost základní části hokejové extraligy na ČT byla 84 tisíc diváků. V play-off podle mluvčí ČT Karolíny Blinkové vzrostla zatím na 153 tisíc a zřejmě dál poroste, protože zatímco předkolo vidělo 118 tisíc diváků, semifinále už 181 tisíc.

O2 TV má v současnosti 237 tisíc předplatitelů, celkem má 275 tisíc aktivních set top boxů. Rekord ve sledovanosti drží podzimní fotbalové derby Slavia - Sparta, které vidělo 239 tisíc diváků.

Jarní derby mělo okolo 200 tisíc diváků, sledovanost zápasů Ligy mistrů se pohybuje okolo 100 tisíc diváků.