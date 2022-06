Reorganizace Českých aerolinií skončila. Firma splnila podstatnou část plánu

Zestátnění ČEZ? Samotný právní statut jedné firmy ceny elektřiny výrazně neovlivní, míní analytik Gavor

Premiér Fiala ve svém projevu k národu představil plán dostat pod kontrolu státu síť klíčových elektráren, včetně ČEZu. Co by to ovšem v reálu znamenalo pro eneretického giganta?