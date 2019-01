České dráhy zavádí tři nové typy jízdenek. Cenu i případnou slevu se cestující dozví až při koupi

Od pátku si cestující budou moct vybrat mezi třemi druhy jízdenek – flexi, flexi vázanou a flexi zvýhodněnou.

Flexi jízdenka nabízí největší volnost, zákazník ji koupí v osm hodin ráno a může jet kdykoli během dne. Flexi zvýhodněná má ty samé vlastnosti, ale je za zvýhodněnou cenu.

Poslední ze jmenovaných – vázaná – je sice nejlevnější, ale platí jen pro jeden konkrétní vlak – tedy stejně, jako to dělá třeba konkurenční RegioJet nebo LeoExpress.

„Pro všechny tyto jízdenky platí, že nižších cen dosáhne cestující s In Kartou a u vázané jízdenky a zvýhodněné jízdenky platí, že čím dříve tyto jízdenky koupíte, tím levněji pojedete,“ doplňuje Zuzana Čechová z Českých drah.

Přehlednější jízdenky

„Nová nabídka má být podle ČD přehlednější. Do čtvrtka třeba bylo na některých spojích výhodnější cestu rozložit do dvou jízdenek,“ vysvětluje Jan Sůra z portálu zdopravy.cz.

„Když si třeba chtěl člověk koupit jízdenku z Úval do Ostravy, tak paradoxně vyšlo nejlevněji koupit si jízdenku z Úval do Kolína a z Kolína do Ostravy. Důvodem je, že z Úval do Ostravy to České dráhy počítaly podle kilometrického tarifu, protože tam nemají konkurenci. A mezi Kolínem a Ostravou už konkurenci mají, takže jízdenky jsou levnější. Teď to udělají za cestujícího rovnou,“ dodává.

Obecně platí, že nejnižší ceny jsou v úterý a ve středu – tedy ve dny, kdy jsou vlaky prázdnější. Naopak nejdražší jízdné je od pátku do neděle.

Ke změně dráhy přistoupily na základě průzkum, ze kterého vyšlo, že změnu chtějí zákazníci, tvrdí Zuzana Čechová, ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace.

„Na naší straně se jedná o velmi dlouhodobý projekt, který zahrnoval rozsáhlou úpravu celého odbavovacího zařízení, to znamená i softwaru a hardwaru. Cílem bylo především zjednodušit odbavení našich cestujících,“ říká Čechová.

Regionální tratě

Na regionálních vlacích v okolí velkých měst je nejvýhodnější použít integrované dopravní systémy. To platí hlavně pro tratě kolem Prahy, Brna nebo Ostravy. Propracovaný je i systém dopravy v Ústeckém kraji. Je ale potřeba si pohlídat, aby vlak spadal do systému PID. Nejjednodušší to je přes vyhledávač spojení PID. Jízdenky v okolí Prahy jde ale od loňského roku koupit také přes aplikaci PID Lítačka.

Na tratích, kde jezdí více dopravců, je dobré porovnat nabídky. Jenže takový vyhledávač, který by srovnal ceny jízdenek, jak tomu je třeba u letenek, zatím v Česku neexistuje. Nejde jen o hlavní koridor Praha-Ostrava.

Soukromí dopravci jezdí i v některých regionech. A i u nich se dá ušetřit. Například na jihu Čech jezdí firma GW Train Regio, která nabízí slevu 5 procent na jízdenky nakoupené přes e-shop. Soukromí dopravci se navíc shodují, že jejich vlaky jsou plnější než kdy dřív a ceny za poslední roky vzrostly, důvody vysvětluje mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj.

„Když se podíváme dlouhodobě na vývoj cen, tak je třeba vidět to, že na začátku se ceny dostaly extrémně nízko. Zejména z toho důvodu, že České dráhy po vstupu konkurence přišly s politikou podnákladových cen, kterou museli ostatní dopravci respektovat. Ale dneska se ty ceny dostávají do rovnovážné úrovně,“ řekl Ondrůj.