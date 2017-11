České dráhy připravují modernizaci, zvažují nákup dvaceti nových lokomotiv s rychlostí až 200 km/h

Kvůli pokračující modernizaci traťové sítě, změně napájení a stárnoucím vlakům budou dráhy potřebovat další moderní lokomotivy do roku 2020, píše Deník. Státní podnik proto uvažuje o pořízení lokomotiv, které pojedou až 200 kilometrů za hodinu.

Prozatím by je dráhy nasazovaly na koridory modernizované na maximální rychlost 160 kilometrů v hodině. Na tratích, jejichž zařazení do běžného provozu se teprve připravuje, by ale vlaky mohl využít plný výkon. Tou první by měla být trasa Praha - Plzeň. A to už příští rok, kdy se otevře ejpovický tunel.

Minulý týden taky České dráhy představily první dvě z deseti nových lokomotiv, které nasadí od prosince na tratě na sever Čech a dál do Německa. Na jejich boku jsou siluety měst, kterými vlaky při cestě k Severnímu moři projíždějí.

Díky těmto strojům se v roce 2018 zkrátí cestovní čas mezi Prahou a Berlínem na čtyři hodiny. Jízda tak bude nejkratší v historii přímého spojení obou metropolí.