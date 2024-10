České dráhy a rakouské ÖBB dostaly pokutu 1,2 miliardy korun. Evropské komisi vadí tajná dohoda

Evropská komise vyměřila pokutu 48,7 milionu eur (1,2 miliardy korun) Českým dráhám a rakouské železniční společnosti ÖBB. Důvodem je to, že uzavřely tajnou dohodu o použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala českého dopravce RegioJet. Obě společnosti porušily antimonopolní pravidla EU, uvedla ve středu komise v tiskové zprávě. České dráhy s pokutou ani se zdůvodněním nesouhlasí. RegioJet uvedl, že se přihlásí o náhradu škody. Aktualizováno Praha/Brusel 11:56 23. 10. 2024 (Aktualizováno: 13:09 23. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České dráhy a rakouské ÖBB dostaly miliardovou pokutu (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„ČD a ÖBB zajišťují železniční přepravu osob v České republice a Rakousku. V roce 2011 vstoupil na trh dálkové železniční osobní dopravy v Česku RegioJet. V konkurenci ČD a ÖBB vsadil RegioJet z velké části na ojeté vagony,“ popsala unijní exekutiva.

Komise zjistila, že mezi lety 2012 a 2016 se České dráhy a ÖBB účastnily kolektivního bojkotu, jehož cílem bylo udržet si své postavení na trhu a bránit rozšíření společnosti RegioJet v Česku i na trase mezi Prahou a Vídní.

Ke kolektivnímu bojkotu dochází, když se skupina soutěžitelů dohodne na vyloučení skutečného nebo potenciálního konkurenta nebo na tom, že mu zkomplikuje činnost. Obě firmy podle komise koordinovaly své kroky související s použitými vozy ÖBB pro dálkovou osobní dopravu, aby zabránily jejich nákupu RegioJetu.

„České dráhy s vydaným rozhodnutím zásadně nesouhlasí a odmítají, že by docházelo k tvrzeným zásahům do obchodu s použitými železničními vozy dopravce ÖBB, neboť ty byly průběžně prodávány různým společnostem, a to vždy na tržním principu za nejvyšší nabízenou cenu,“ sdělily České dráhy.

RegioJet uvedl, že od ÖBB koupil zhruba 70 vagonů, od určitého okamžiku ale rakouský dopravce prodával další vozy jen Českým drahám, bylo jich přibližně 200. Informaci o nezákonném jednání namířeném proti RegioJetu firma získala z médií, uvedla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

„Evropská komise zde funguje jako soutěžní orgán, a pokud prokáže protisoutěžní jednání, máme právo na náhradu škody, o kterou se také přihlásíme,“ dodala.

České dráhy ale záležitost vidí jinak. „Prověřování a vyšetřování celé věci trvá už více než osm let a podle Českých drah v něm docházelo k nedůvodným průtahům, byla porušována jejich procesní práva a z průběhu řízení je patrná snaha po tak dlouhém šetření někoho potrestat,“ uvedl dopravce.

„Výsledkem je rozhodnutí, které České dráhy vnímají jako právně vadné, přehlížející podstatné důkazy a nereflektující skutečný stav dané věci,“ dodal.

Vyšší pokuta pro České dráhy

Unijní exekutiva poznamenala, že rakouský dopravce s komisí spolupracoval, a proto mu byla pokuta snížena o 45 procent. Musí tedy zaplatit 16,712 milionu eur (421,7 milionu korun).

Pokuta pro České dráhy činí 31,94 milionu eur (790,9 milionu korun). Při stanovení výše pokut vzala komise v úvahu více faktorů, včetně závažné povahy protiprávního jednání, jeho zeměpisného rozsahu a doby trvání.