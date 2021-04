České dráhy objednaly 20 dálkových vlaků za více než 12 miliard. Poprvé vyjedou v roce 2024

„V České republice je v plánu zvýšení rychlosti na konvenčních tratích na 200 km/h a výstavba vysokorychlostních tratí. To v budoucnu umožní provoz vlaků vyšší než dnes maximálně povolenou rychlostí 160 km/h. I proto musíme pokračovat v plánovaných investicích do nových vlaků, kterými naplníme požadavky na standardy vozidel provozovaných na konvenční i vysokorychlostní síti ve střední Evropě. Upevníme si tak dlouhodobá strategická partnerství v rámci mezinárodní přepravy a posílíme svou pozici v dálkové dopravě,“ uvedl šéf Českých drah Ivan Bednárik.

Státní dopravce s novými soupravami počítá na mezistátních dálkových linkách Praha – Ústí nad Labem – Berlín – Hamburk, Praha – Brno – Budapešť a Praha – Brno – Vídeň – Graz – Villach. Už v prvních letech provozu by tak vlaky měly využívat svou maximální rychlost alespoň v úseku mezi Berlínem a Hamburkem.

Vlaky budou postaveny na konceptu netrakčních vratných souprav. To podle dopravce snižuje provozní náklady a zkracuje dobu potřebnou na obrat v koncových stanicích, z řídicího vozu je totiž možné dálkově ovládat elektrickou lokomotivu na opačném konci vlaku.

Testování tratí

Vlaky budou mít i některé prvky typické pro vysokorychlostní soupravy. Jde například o pevná mezivozová spojení, která umožní bezbariérový průchod celým vlakem a brání pronikání hluku, chladu i prachu z vnějšího prostředí. Každá souprava by měla mít devět vozů. Soupravy budou sestaveny z vozů první a druhé třídy, restauračního oddílu, dětského koutu, úložného prostoru pro velká zavazadla či jízdní kola a dalších částí.

Kontrakt počítá i s dalšími dvěma vozy pro Správu železnic, která je chce využívat pro testování tratí. Půjde o diagnostickou soupravu na pravidelné měření statických i dynamických parametrů trakčního vedení, která nahradí více než 30 let starý stávající měřicí vůz. Správa se připojila k zakázce Českých drah, samostatně by to totiž bylo pro organizaci dražší.

České dráhy tak pokračují v investicích do vozového parku. Na konci února dráhy objednaly pro kraje 33 nových motorových bezbariérových vlaků od polského výrobce PESA Bydgoszcz SA. Za vlaky zaplatí téměř tři miliardy korun. V případě zájmu krajů mohou dráhy v budoucnu odebrat až 160 těchto vlaků. ČD počítají s investicemi i přes současnou koronavirovou krizi, kvůli které jen za loňský rok zaznamenaly ztráty z tržeb za více než čtyři miliardy korun.

České dráhy mají nyní více než 500 lokomotiv, dále až tisícovku ucelených souprav a přes 2000 vozů.