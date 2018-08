V přípravě na liberalizaci železnice máme rezervy, říká předseda dozorčí rady Českých drah

Také podle Petra Moose byly kroky, které dřív podnikalo vedení Českých drah, nedostatečné a v přípravě na liberalizaci železničního trhu vidí rezervy. Společnost by prý měla přijít s lepší strategií pro vyjednávání s kraji, a to včetně nabídek pro dálkové a mezinárodní tratě.

„Musíme se připravit i po stránce technologií. Na hlavních koridorech se už nejen v zahraničí objevují moderní prvky řízení železniční dopravy systému (ERTMS). Je potřeba, aby i naše vozy byly vybaveny jednotkami ETCS (European Train Control System). Jen tak mohou naše soupravy bezpečně jezdit i po koridorech v Německu a Rakousku,“ přibližuje Moos s tím, že konkurence má v tomto směru náskok.

Vypustí si dráhy rybník?

Místopředseda Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun ale pro personální změny v managementu důvody nevidí. Tvrzení o nedostatečné přípravě na liberalizaci považuje za nesmysl.

„Akcionář a dozorčí rada se musí starat, aby podnik co nejlépe fungoval. Nemůžou mu říkat ‚vypouštějte si rybník‘. Panu ministrovi jsem řekl, že podnik pro srovnání s konkurenčním prostředím udělal dost,“ řekl Vokoun pro server E15.

Moos ovšem trvá na tom, že po technologické stránce existují rezervy. „Není snahou ministerstva liberalizaci urychlit. Nám jde o to, abychom byly na tyto kroky, které budou v Evropě samozřejmostí, jako firma připraveni,“ zdůrazňuje.

„Strategie pro jednání s kraji musí být razantnější, ale také s atraktivnější nabídkou pro kraje i stát. Protože ten se musí chovat jako řádný hospodář, a pokud by konkurence nabídla efektivnější služby, byl by to pro České dráhy problém,“ dodává Moos.

Na rozdíl od místopředsedy drážních odborů chápe důvody pro změny v dozorčí radě. Její předchozí předseda Milan Feranec (ANO) totiž zároveň byl i v dozorčí radě Správy železniční dopravní cesty a podle Moose tedy ve střetu zájmů.

„Místa v dozorčí radě byla obsazena politiky, a ne techniky nebo ekonomy. Dráha se mění. Z té klasické s výpravčími v každé stanici, v dráhu digitalizovanou s evropskými standardy. A do toho musí mít vrcholové vedení vhled,“ uzavírá Moos.