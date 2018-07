Dvě třetiny firem nedodaly účetní dokumenty za rok 2016. Obávají se konkurence

Podle poradenské společnosti Bisnode nedodaly do letošního června účetní dokumenty za rok 2016 do sbírky téměř dvě třetiny firem. Podle šetření Hospodářské komory se společnosti hájí tím, že by jim zveřejnění vlastního hospodaření mohlo přinést problémy a agresi ze strany konkurence.

