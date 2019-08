Firmy mají zájem o dárcovství, postrádají ale zpětnou vazbu v médiích či od odborníků

České firmy mají zájem o dárcovství především v oblastech, které se týkají sportu, mládeže, škol či osob se zdravotním postižením. Naopak darování související s bezdomovectvím, azylovými domy, drogově závislými či Romy není tak časté, protože by mohlo být na veřejnosti vnímáno negativně či rozporuplně. Za překážky v darování označují nedostatečné daňové zvýhodnění, malou zpětnou vazbu v médiích a od odborníků či daňové zatížení nefinančních darů. Praha 12:38 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aby byl dar zachycen ve statistikách finanční správy, musí ho firemní dárci navíc uplatnit v rámci odpočtů od základu daně z příjmů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z výzkumu firmy EEIP podle zprávy vyplynulo, že dárcovství či sponzoringu se věnuje 78 procent firem. Dárcovství se liší od sponzoringu tím, že firmy při něm neočekávají protiplnění, uvádí zpráva, kterou kabinetu předložili premiér Andrej Babiš (ANO) a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková (ANO).

Pro příjemce představuje přijetí daru výhodnější variantu, protože je osvobozeno od daně z příjmu, upozorňuje dokument.

Stát by podle zprávy rozvoji dárcovství mohl pomoci tím, že by zvýšil dostupnost informací o dárcovství. Místní samosprávy by zase mohly pomoci vyhledáváním a upozorňováním na možné příjemce darů.

Českých firem se sídlem v daňových rájích je nejméně od roku 2011. Přestaly plnit své hlavní funkce Číst článek

Hlavně na děti

Rozšířit tuto činnost by také mohlo větší ocenění od veřejnosti. „Firmy upozorňují na nevšímavost politiků, médií i orgánů státu. Často ani v místech, kam směřuje jejich podpora, nemají pocit ocenění u veřejnosti,“ uvádí zpráva.

Podpora firem směřuje tam, kde firma je jasně vidět a očekává kladnou reakci veřejnosti využitelnou v marketingu.

„Jednoznačně jsou to aktivity související s různými aspekty práce s dětmi a mládeží. Mezi podporovanými oblastmi téměř chybí profesionální sport, lze ovšem předpokládat, že je firmami podporován v rámci sponzoringu,“ stojí v materiálu.

Přesný objem darů nelze kvůli chybějící centrální evidenci vyčíslit. Aby byl dar zachycen ve statistikách finanční správy, musí ho firemní dárci navíc uplatnit v rámci odpočtů od základu daně z příjmů.

Podle statistik centra ERNOP, které se zabývá dobročinností, dosáhly dary firem v Česku v roce 2013 na 157 milionů eur (téměř 4,1 miliardy korun). Česko je tak zhruba ve středu pořadí evropských zemí.