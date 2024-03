České sdružení podalo stížnost na e-shop Temu. Žádá Českou obchodní inspekci o rovné podmínky

Česká asociace pro elektronickou komerci (APEK) podala stížnost proti čínskému e-shopu Temu. Jejím předmětem má být třeba to, že e-shop nepočítá slevy podle evropských pravidel a nedostatečně informuje o možnosti reklamace nebo odstoupení od smlouvy. Online Plus Praha 0:10 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká asociace pro elektronickou komerci (APEK) podala stížnost proti čínskému e-shopu Temu (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay, Photo-Mix

E-shop Temu v posledních měsících investoval do reklamy na sociálních sítích – podle deníku The Wall Street Journal byl v loňském roce největším inzerentem na Facebooku a Instagramu.

Zájem o e-shop v tuzemsku roste, ale zároveň roste i počet otázek, týkajících se kvality produktů, spolehlivosti e-shopu nebo etiky jejich práce. Podle Petra Koubského z Deníku N jsou šance, že se stížnosti APEK vyhoví, poměrně vysoké.

„Na to, aby obchody dodržovaly některá jednoduchá, jasně stanovená pravidla, se u nás a všude jinde v Evropské unii klade veliký důraz. Myslím si, že v případě Temu nebude těžké prokázat, že skutečně ne jedno, ale řadu pravidel porušují,“ vysvětluje Koubský.

Expanze se nevyplácí

Na základě informací z Wall Street Journal je možné, že se Temu expanze na evropský a americký trh nemůže finančně vyplácet. Finance investované do marketingu pravděpodobně zásadně převyšují zisky.

„Hodně se mluvilo o TikToku a o tom, jak vysává osobní data, případně jak to může být nebezpečné. Já bych se ale daleko víc bál dát nějaká osobní data obchodu Temu, který je neprůhlednější podstatně víc než TikTok,“ říká Koubský.

Mezi dalšími důvody, proč chtěl čínský e-shop vstoupit na evropský a americký trh, může být třeba i konkurence a zneškodnění menších obchodů, vlastně jejich náhrada.

„Těžko to může zásadně ohrozit třeba Amazon, ale malé e-shopy na lokálních trzích, tedy ty, které jsou u nás sdruženy v APEK, ty by to ohrozit mohlo. Ty ceny u Temu jsou opravdu často extrémně nízké, vysloveně dumpingové a taktika by jim tak mohla vyjít. Pokud se proti nim nezasáhne právní cestou,“ popisuje Koubský.

Jít může i o sběr osobních dat, jejichž využití pro například marketingové účely by mohlo být velmi široké a potenciálně rizikové.

