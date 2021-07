Airbnb se v Česku vrací na trh pomalu. V Praze chybí 90 procent bytů, které byly dříve v nabídce

Ubytování pro turisty v Praze teď nabízí přes portály typu Airbnb jen necelá desetina z původních bytů určených ke krátkodobému pronájmu. A nic na tom zatím nemění ani rozvolnění pravidel pro cestování a možný návrat turistů. Vlastníci nemovitostí raději zůstávají u dlouhodobých pronájmů, než by se vrátili zpět do cestovního ruchu. Vedení Prahy se přitom dál snaží krátkodobé ubytování regulovat. Praha 14:37 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina vlastníků své byty kvůli úbytku turistů pronajala už loni raději dlouhodobě (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka PxHere (CC0 Public Domain)

V malém, moderně vybaveném studiu ve Štěpánské ulici v Praze, nedaleko od Václavského náměstí, se žádný host neubytoval měsíce.

„Je to mu tak kvůli velikosti, která není značná. Byt nebyl vhodný pro střednědobé pobyty,“ popisoval Radiožurnálu Matěj Koutný ze společnosti Blahobyty, která spravuje nemovitosti na krátkodobé ubytování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Jakuba Horáčka

Tento byt patří k těm, který na trhu zůstal i během pandemie, i když většinu času prázdný. Podobných případů nenajdeme mnoho, majitelé se spíše stáhli. Aktuálně je na pražském trhu krátkodobého ubytování podle datové platformy Golémio zhruba tisíc bytů – v roce 2019 to bylo necelých 13 tisíc.

To, že se poptávka obnovuje pomalu, potvrzuje i Matěj Koutný. „Ještě nejsem na úrovni objednávek a cen před covidem, ale už je vidět, že něco se na tom turistickém trhu děje.“

Ve srovnání s rokem 2019 je poptávka podle Koutného asi na 25 procentech.

Většina vlastníků své byty kvůli úbytku turistů pronajala už loni raději dlouhodobě. Návrat na krátkodobý trh je podle oblastního ředitele pro Prahu společnosti MM reality Jana Martiny spíš menšinovou záležitostí.

„Sledujeme u majitelů těchto nemovitostí chuť k tomu pronajímat opět krátkodobě, troufneme si odhadnout, že se jedná asi o 20 procent majitelů oproti původnímu stavu před covidem.“

Vymáhání pravidel

Pandemie koronaviru ale nezastavila snahy vedení Prahy prosadit regulaci krátkodobého ubytování kvůli sporům usedlíků s turisty a špatnému vymáhání pravidel. S tím měl pomoci zákon, podle kterého musí společnosti jako Airbnb nebo Booking poskytovat živnostenským úřadům údaje o hostitelích. Navzdory opakovaným snahám se ale úředníkům tyto údaje získat nepodařilo, přiznává radní hlavního města ze Spojených sil pro Prahu Hana Marvanová.

Některé stavební úřady odmítají řešit správnou koloudaci bytů nabízených přes portály Airbnb Číst článek

„Je tam veliký problém jak s doručováním, tak také s vymáháním. Proto jsme se spojili s dalšími evropskými městy a žádáme po Evropské komisi a Evropském parlamentu, aby ta povinnost byla vymahatelná na území celé Evropské unie.“

Zásadní vliv na podobu trhu s ubytováním pro turisty v bytech by mohla mít i novela zákona z dílny hlavního města, která dává obcím pravomoc krátkodobé ubytování přímo regulovat – například co do počtu dnů nebo měsíců v roce. Tutu předlohou ale poslanci stále neschválili.

„Bohužel to vypadá tak, že sněmovna to do voleb projednat nestihne. A pokud to skutečně nestihne projednat, my v zásadě máme dohodnutou podporu pro ten návrh, tak bychom to předložili tak, aby se dalo projednat krátce po volbách, kdy bude ustanovena nová sněmovna.“

V evropských městech se kvůli covidu zastavil rozmach Airbnb. Snížily se i náklady na bydlení místním Číst článek

Taková změna by mohla ještě víc omezit nabídku volných bytů pro turisty. Matěj Koutný, který je zároveň předsedou České asociaci pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí, s návrhem nesouhlasí.

„Dává vlastně neomezené pravomoci městu bez toho, aniž by jakkoliv limitoval důvody užití této pravomoci. Město ani nikdy neřeklo, jak plánuje s takovou novou mocí naložit. A hlavně ten návrh neřeší negativní externality černého nebo šedého trhu.“

Podle Koutného by bylo vhodnější zaměřit se na vymáhání už existujících pravidel.