Při zavedení digitální daně může přijít odveta, varují Česko Spojené státy. Oficiální plán ale zatím chybí

Digitální daň, kterou má v brzké době projednávat Poslanecká sněmovna, se stala terčem kritiky ze strany USA. Spojené státy Česko varovaly, že zavedení daně může způsobit odvetná opatření. Informaci zveřejnily Hospodářské noviny s odkazem na důvěrný anonymní zdroj přímo z Washingtonu. Praha 20:44 20. ledna 2020

Dani by měly v Česku podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur, tedy v přepočtu nad 19,1 miliardy korun, a které budou mít na českém územím roční obrat minimálně 100 milionů korun.

Proti zavedení sedmiprocentní digitální daně argumentují Spojené státy tím, že by mohlo dojít k poškození firem se sídlem na americkém území. Konkrétně jde o velké nadnárodní technologické společnosti typu Facebook, Google, Amazon nebo Apple. Vzhledem k velkému zisku těchto firem se však neočekává, že by pro ně zavedení daně znamenalo výraznou ránu.

Aby byla daň uznána jako diskriminační, musí se na tom primárně shodnout americký Kongres. To však v tuto chvíli není jistou záležitostí. Mnoho demokratických kongresmanů zastává názor, že jmenované technologické společnosti by skutečně měly být výrazněji zdaněny.

Symbolický spor

Podle analytika společnosti Cyrrus Tomáše Pfeillera jde spíš o spor v symbolické rovině. „Donald Trump se profiluje jako někdo, kdo chce narovnat obchodní vztahy Spojených států s ostatními zeměmi a chce vyjednávat,“ řekl Radiožurnálu.

Oficiální cestou se prozatím nic neřešilo, mluvčí ministerstva financí Anna Fuksová nicméně Radiožurnálu potvrdila, že země už o digitální dani jednaly.

„Ministerstvo financí neobdrželo z americké strany oficiální plán či návrh protiopatření pro případ zavedení digitální daně v České republice. Americká strana sdělila při společných jednáních zástupcům ministerstva pouze prohlášení, která zastává současná vláda USA,“ vysvětlila.

Naráží tím na dopis, který americký ministr financí Steven Mnuchin adresoval generálnímu tajemníkovi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Napsal mu, ať všechny země zastaví plán zavést digitální daň a varoval před možnými následky. Kromě Česka se k podobnému kroku chystají například Francie nebo Itálie.

Zdlouhavá jednání

Spojené státy zavedení daně jako takové nezpochybňují, ale chtějí téma řešit komplexně na úrovni OECD. Taková jednání jsou zdlouhavá a návrh se primárně ani digitální daní nezabývá.

Zahraniční obchod s USA, kterého by se případná americká odvetná opatření týkala, se překlopil do deficitu, který se pohybuje přes 15 miliard korun. Nejvíce vyváženým českým zbožím do Spojených států jsou komponenty pro letecký průmysl, především proudové motory.