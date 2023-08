Česko v ‚pasti středních příjmů‘. Všechny faktory růstu jsou vyčerpány, uvádí Hospodářská komora

Česká republika vyčerpala všechny dosavadní faktory růstu, ztratila konkurenční výhody a dostala se do „pasti středních příjmů“, ve které se mohou ocitnout země dohánějící úroveň ekonomicky vyspělých států. Vyplývá to z analýzy české ekonomiky Hospodářské komory. Důsledkem podle ní bude dlouhodobá stagnace, zpomalení růstu mezd a životní úrovně obyvatelstva. Zvrátit by to mohla větší podpora produkce s vyšší přidanou hodnotou.

