Růst cen elektřiny a vyšší výnos z obchodování. I díky tomu stoupl čistý zisk ČEZ za tři čtvrtletí o polovinu

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ stoupl za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně zhruba o polovinu na 13,6 miliardy korun. Tržby vzrostly o 12 procent na 148,1 miliardy. Pomohl k tomu zejména růst cen elektřiny a vyšší zisk z obchodování s komoditami. Skupina to v úterý oznámila v tiskové zprávě. Praha 10:08 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČEZ (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Po očištění o mimořádné vlivy dokonce podle ČEZ čistý zisk vystoupal až na 14,7 miliardy. Za celý letošní rok chce skupina dosáhnout čistého zisku po očištění o mimořádné vlivy až 18 miliard oproti 13,1 miliardy za loňský rok.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) zvýšil ČEZ v prvním až třetím čtvrtletí oproti loňsku o 16 procent na 44,7 miliardy korun. „Na úrovni celého roku 2019 držíme ambici dosáhnout provozního zisku EBITDA ve výši 58 miliard korun, a to navzdory negativnímu dopadu soudního sporu se SŽDC ve výši 1,3 miliardy korun,“ sdělil předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Temelín neplánovaně odpojil první blok kvůli chvění turbíny. Příčinou je zřejmě kolísání teplot Číst článek

Městský soud v Praze v září pravomocně rozhodl, že firma ČEZ Prodej musí státní Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) vrátit přes 1,1 miliardy, které zadržovala za neodebranou trakční elektřinu. Firma měla také zaplatit 200 milionů za úroky a náklady na právníky. Podle úterní tiskové zprávy ČEZ již byly zmíněné částky uhrazeny, ale ČEZ Prodej připravuje proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Spotřeba elektřiny na distribučním území ČEZ stoupla za první tři čtvrtletí meziročně o 0,2 procenta. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů, tedy třeba uhelných a jaderných elektráren, se zvýšila o dvě procenta na 45,1 terawatthodiny (TWh).

Například v paroplynové elektrárně Počerady vzrostla výroba díky příznivým cenám elektřiny a plynu dokonce o 80 procent. Produkce elektřiny ve zdrojích takzvané nové energetiky, tedy třeba ze slunečních či větrných elektráren, stoupla o 16 procent na 1,6 TWh.

V prodeji energií meziročně poklesl prodej elektřiny koncovým zákazníkům o pět procent na 26,3 TWh. Stoupl ale prodej plynu koncovým zákazníkům o čtyři procenta na 6,7 TWh a prodej tepla o devět procent na 16 100 terajoulů (TJ).

Investice do distribuční sítě

Oproti loňsku se za první tři čtvrtletí tohoto roku zvýšily rovněž investice ČEZ do dlouhodobého majetku, a to o 3,3 miliardy korun na 18,6 miliardy. Největší částka – 7,2 miliardy – byla investována do distribuční sítě. Letos také skupina ČEZ například koupila podíl 76 procent v polském dodavateli sanitární techniky Euroklimat s opcí na koupi stoprocentního podílu nebo menšinový podíl v německé firmě Zolar, která poskytuje digitální řešení pro instalaci fotovoltaických systémů.

Pojistka pro případ blackoutu. Dlouhé stráně díky investici mohou nastartovat elektrárnu Chvaletice Číst článek

Valná hromada ČEZ již dříve schválila vyplatit akcionářům 12,9 miliardy korun z loňského zisku, což je v přepočtu na akcii nejnižší dividenda za posledních 12 let. Skupina v úterý oznámila, že výplatu dividend zahájila 1. srpna a ke konci září bylo vyplaceno 99 procent z přiznané částky.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Počet zaměstnanců skupiny ČEZ činil ke konci třetího čtvrtletí tohoto roku zhruba 32 200, což bylo meziročně o čtyři procenta více.