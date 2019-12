Babiš svůj bič na daňové úniky nespustí bez delší výjimky od unie. V Bruselu už může scházet ochota

Vláda se zatím nechystá spouštět svůj klíčový nástroj pro boj proti daňovým únikům, ačkoliv na něj po mnohaletém úsilí dostala od Evropské komise dostala výjimku. Takzvaný reverse charge, tedy přenesení povinnosti platby DPH na kupujícího, může Česko spustit 1. ledna 2020, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce ale nejprve v Bruselu vyjednat prodloužení výjimky. Zdroje blízké jednání Radiožurnálu řekly, že bez zavedení opatření jeho šance klesají. Od stálého zpravodaje Brusel 6:00 21. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Profimedia

„To jsou obrovské změny a nebudeme otravovat podnikatele s nějakými změnami, když by to bylo na tak krátký čas,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi s tím, že kvůli novele zákona o DPH by vláda mohla reálně opatření zavést až od roku 2021. Výjimka z Bruselu přitom platí do poloviny roku 2022.

Česko bude usilovat o delší výjimku pro daňový systém reverse charge. K jeho zavedení chybí zákony Číst článek

Ministerstvo financí má podle Babiše nejprve v Bruselu zajistit prodloužení výjimky. „Pokud to nebude prodlouženo, tak na ten rok to určitě nemá smysl.“

Jenže pokud vláda reverse charge nespustí, šance na prodloužení výjimky si snižuje, jak mimo záznam upozorňují lidé z prostředí evropské politiky.

„Je těžké prodlužovat imaginární opatření, které není zavedené do praxe. Není pak možné argumentovat například potřebou zachovat stabilitu právního řádu pro podnikatele,“ řekl dobře informovaný zdroj.

„Pokud by si v Bruselu někdo postavil hlavu a výjimku z výběru DPH neprodloužil, bylo by to pro Česko špatné.“

Odklad spuštění

Autoři návrhu reverse charge od počátku počítali s tím, že půjde jen o časově omezené opatření, jak ve čtvrtek upozornily Hospodářské noviny.

Aby Česko mohlo reverse charge odstartovat okamžitě po obdržení výjimky Evropské komise, zákonodárci už v roce 2014 novelizovali zákon o DPH.

Cílem bylo umožnit spuštění formou vládního nařízení v řádu týdnů, a to „s ohledem na délku legislativního procesu v České republice a na negativní dopady případné prodlevy v zavedení režimu přenesení daňové povinnosti“, jak uvádí důvodová zpráva.

Dokument současně počítá s tím, že by mechanismus reverse charge mohl fungovat jen tři roky, podobně jako jiné výjimky ze systémů výběru daní.

Celkem tři na sobě nezávislé zdroje z evropských kruhů Radiožurnálu řekly, že pro spuštění reverse charge formou nařízení nevidí překážku.

Bylo to z kategorie nemožné, tvrdí vyjednavačka o výjimce u DPH. Česko ale stále nemá potřebné zákony Číst článek

Ministerstvo financí ale trvá na tom, že novela zákona o DPH - a tedy až roční prodleva kvůli schvalování - nutná je. „Historická textace uvedená v příloze č. 6 (k zákonu o DPH) neodpovídá právní konstrukci všeobecného reverse charge dle současného znění Směrnice o DPH,“ napsal Radiožurnálu mluvčí resortu Tomáš Weiss.

Reputační riziko

Premiér Andrej Babiš o všeobecný reverse charge usiloval pět let, nástroj často označoval za svou vlajkovou loď. Za schválení výjimky Česko lobbovalo na všech úrovních. Ve snaze o prolomení nesouhlasu některých zemí se nakonec uchylovalo i k odvetným blokováním jiných návrhů v Radě EU.

Zdroje z prostředí evropské politiky mimo záznam upozorňují, že pokud by česká vláda reverse charge nakonec vůbec nezavedla, může tím poškodit reputaci České republiky před unijními partnery.

Myslí si to i bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. „Když jsme zpochybňovali smysluplnost návrhu a hlavně to, že se z reverse charge stal boj na život a na smrt s dalšími evropskými zeměmi, byli jsme téměř zrádci národa. Teď už je jasné, že to za rozbití vztahů s dalšími nestálo,“ napsal na twitteru.

Tomáš Prouza

@ProuzaTomas Tohle je tak typické... Když jsme zpochybňovali smysluplnost návrhu a hlavně to, že se z reverse charge stal boj na život a na smrt s dalšími evropskými zeměmi, byli jsme téměř zrádci národy. Teď už je jasné, že to za rozbití vztahů s dalšími nestálo. archiv.ihned.cz/c1-66696970-na… 2 10

Evropská komise původně chtěla od poloviny roku 2022 spustit tzv. konečný systém výběru DPH, který by měl jednotně vyřešit některé problémy při výběru daně. Výjimku pro reverse charge proto omezila právě do tohoto termínu. Už teď je ale jasné, že své plány komise nestihne.

Unijní konečný systém výběru DPH má mezi státy své kritiky - právě ti doufali, že by se reverse charge v Česku mohl být osvědčit a stát se tak alternativou k návrhům komise, upozorňují diplomatické zdroje. O reverse charge po českém vzoru mají také zájem státy, kterým se nedaří DPH efektivně vybírat, jako je Rumunsko.