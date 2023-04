Český státní dluh se meziročně zvýšil nejvíce v rámci EU. V posledním čtvrtletí činil téměř tři biliony korun

Zrušit 40 odpracovaných let a ostřeji snížit penze, navrhuje pravidla pro předčasný důchod Matesová

„Ta změna by šla udělat bez podmínky odpracovaných 40 let, bez náhradních dob čili bez doby, kdy byl někdo doma s dětmi nebo kdy studoval vysokou školu. Podmínka 40 let začne platit letos od září.“