Veřejné finance letos skončí ve schodku 4,1 procenta HDP, odhaduje prognóza ministerstva financí

Veřejné finance letos skončí ve schodku 4,1 procenta hrubého domácího produktu, odhaduje v pondělí zveřejněné makroekonomické prognóze ministerstvo financí. Celkový veřejný dluh by pak měl stoupnout na 35,2 procenta HDP. Důvodem je očekávaný propad daňových příjmů, nárůst výdajů rozpočtu kvůli zmírnění dopadů šíření koronaviru a s tím spojený vyšší schodek státního rozpočtu, uvedl úřad. Praha 15:51 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP a celkový veřejný dluh na 30,8 procenta HDP | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP a celkový veřejný dluh na 30,8 procenta HDP. Podle pravidel EU by se neměly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři procenta HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 procent HDP. V prognóze z února MF letos počítalo s vyrovnanými veřejnými financemi.

Schodek státního rozpočtu v únoru stoupl na 27,4 miliardy. Jde o nejhorší výsledek od roku 1993 Číst článek

„V roce 2020 bude hospodaření sektoru vládních institucívelkou měrou ovlivněno pandemií koronaviru. Hluboký propad ekonomické aktivity totiž s sebou nese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů při zvýšených výdajích vynaložených na boj proti šíření epidemie a zmírnění jejích ekonomických a sociálních dopadů,“ uvedlo MF. To v pondělí zároveň oznámilo, že ekonomika ČR letos klesne o 5,6 procenta.

MF dlouhodobě upozorňuje, že stav českých veřejných financí patří k jedněm z nejlepších v rámci EU. Proto by neměla země mít ani problém si půjčit na zvýšený schodek státního rozpočtu peníze na finančních trzích. V uplynulých týdnech přitom MF zaznamenalo enormní zájem o nové státní dluhopisy, díky kterému pokrylo veškeré letošní splátky korunového státního dluhu.

Zvýšení strukturálního deficitu

Vláda také 1. dubna v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšila pro příští rok strukturální deficit na čtyři procenta HDP. To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Cílem je podle ministerstva financí umožnit práce na přípravě státního rozpočtu na příští rok i roky další. Zvýšení strukturálního deficitu umožňují pravidla EU. Návrh musí ještě projednat Parlament.

Státní dluh loni opět stoupl. Na každého Čecha nyní průměrně připadá 153 500 korun Číst článek

Podle Národní rozpočtové rady, se kterou MF návrh nekonzultovalo, je zvýšení strukturálního deficitu nadbytečné. I současné znění zákona umožňuje přijmout nezbytná rozpočtová opatření, uvedla v pátek rada.

Pro letošní rok MF počítá v prognóze s dvouprocentním strukturálním deficitem. Dosud byl střednědobým rozpočtovým cílem pro Českou republiku v letech 2020 až 2022 strukturální deficit 0,75 procenta HDP. Předloni bylo strukturální saldo v přebytku 0,4 procenta HDP.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.